Iran, Teheran denuncia Usa all’Onu per pirateria. Trump: “Con riapertura Hormuz non ci sarebbe accordo” – La diretta 

“L’Iran non vuole che lo Stretto di Hormuz venga chiuso, lo vuole aperto per poter guadagnare 500 milioni di dollari al giorno (che è, quindi, la cifra che perde se viene chiuso!). Dicono di volerlo chiudere solo perché io l’ho completamente bloccato (chiuso!), quindi vogliono semplicemente ‘salvare la faccia”. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul social Truth. “Quattro giorni fa alcune persone mi hanno avvicinato dicendomi: ‘Signore, l’Iran vuole aprire lo Stretto, immediatamente’”, aggiunge Trump, “ma se lo facessimo, non ci sarebbe mai un accordo con l’Iran, a meno che non facessimo saltare in aria il resto del loro Paese, compresi i loro leader!”. Ieri la rinuncia di Teheran alla partecipazione ai colloqui, il presidente statunitense ha deciso di prolungare il cessate il fuoco in attesa della proposta iraniana.

STATEMENT BY PRESIDENT DONALD J. TRUMP: pic.twitter.com/ATdRyY1qqK — The White House (@WhiteHouse) April 21, 2026