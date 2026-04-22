Florida, eseguita condanna a morte di Chadwick Scott Willacy

È stata eseguita la condanna a morte di un uomo della Florida che nel 1990 diede fuoco alla vicina dopo che lei, tornata dal lavoro, lo aveva sorpreso a rubare in casa sua. Chadwick Scott Willacy, 58 anni, ha ricevuto un’iniezione di tre farmaci ed è stato dichiarato morto alle 18.15 (le 00.15 in Italia) presso il penitenziario statale della Florida vicino a Starke per l’omicidio di Marlys Sather. Si tratta della quinta esecuzione in Florida quest’anno. Prima dell’iniezione letale Willacy ha chiesto scusa alla sua famiglia e ai suoi amici e ha esortato i suoi “fratelli nel braccio della morte” a restare forti. Ha ribadito la sua innocenza, dicendo che non avrebbe mai ucciso la sua amica. “Alla famiglia della vittima, spero che questo vi porti pace. Se è così, bene”, ha aggiunto Willacy, “ma questo non è giusto”.

I verbali del tribunale indicano che il 5 settembre 1990 Sather, 56 anni, era tornata a casa sua a Palm Bay durante la pausa pranzo dal lavoro e aveva scoperto Willacy mentre stava rubando. Lui l’ha colpita alla testa con un oggetto contundente, fratturandole il cranio, e poi le ha legato mani e caviglie con filo metallico e nastro adesivo. Ha tentato di strangolarla con un cavo telefonico e, non essendoci riuscito, l’ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco. L’autopsia ha stabilito che la donna è morta per inalazione di fumo, indicando che era ancora viva quando le è stato dato fuoco. Willacy le ha anche rubato l’auto e altri oggetti e ha usato il suo bancomat per prelevare contanti. Quando Sather non è tornata dalla pausa, il suo datore di lavoro ha chiamato la famiglia. Suo genero è andato a controllare e ha trovato il suo corpo. Willacy è stato condannato a morte un anno dopo, su raccomandazione della giuria con un voto di 9 a 3, dopo essere stato riconosciuto colpevole di omicidio di primo grado, furto con scasso, rapina e incendio doloso. Nel 1994 la Corte Suprema della Florida ha ordinato una nuova sentenza. Willacy è stato nuovamente condannato alla pena di morte nel 1995. Ieri pomeriggio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto l’ultimo ricorso di Willacy senza commenti.

“Abbiamo aspettato 36 anni e mezzo per ottenere giustizia per nostra madre“, si legge in una dichiarazione della famiglia di Sather, “nostra madre, Marlys Mae Sather, dovrebbe essere ricordata come una figlia, una moglie, una madre di tre figli, una nonna di cinque nipoti, una bisnonna di cinque pronipoti, una zia, una cugina e un’amica bellissima e amorevole”. Nel comunicato si sottolinea che la vittima aveva perso il marito a causa di un tumore nel luglio 1990, “appena poche settimane prima di essere assassinata”. La quinta esecuzione in Florida del 2026 ha fatto seguito al record di 19 esecuzioni nello Stato registrato lo scorso anno. Nel 2025 sono state giustiziate in totale 47 persone negli Stati Uniti. La Florida è in testa con una lunga serie di mandati di esecuzione firmati dal governatore repubblicano Ron DeSantis. Alabama, Carolina del Sud e Texas sono al secondo posto a pari merito con cinque esecuzioni ciascuno.