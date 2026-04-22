Atalanta-Lazio oggi in Coppa Italia: probabili formazioni, orario e dove vederla in chiaro

Atalanta-Lazio scendono in campo oggi, mercoledì 22 aprile 2026, per la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo il successo in rimonta di ieri dell’Inter sul Como. All’Olimpico, la gara di andata era finita 2-2 e tutto si deciderà in questo ultimo atto alla New Balance Arena.

I pronostici

Si giocano un posto in finale. E probabilmente anche la possibilità di tener vivo il sogno europeo per la prossima stagione. Atalanta e Lazio si sfidano a Bergamo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo il pari dell’Olimpico. Per i bookie nerazzurri favoriti e imbattuti nei tre precedenti stagionali: come riporta Agipronews, l’1 si gioca a 1,76 su 888sport, mentre pareggio e affermazione dei biancocelesti sono in lavagna nell’ordine a 3,85 e 4,50. Le ultime cinque sfide giocate dalla squadra di Sarri sono tutte terminate con meno di tre reti complessive, come tre delle ultime quattro con in campo la squadra di Palladino: tra Under e Over, in questa semifinale di ritorno, i bookie vedono comunque perfetto equilibrio ed entrambi gli esiti si giocano a 1,85 su Better. Gli ultimi due successi biancocelesti sono arrivati con il punteggio di 2-0: questo esito vale addirittura 27. L’1-1, che significherebbe supplementari, è il risultato esatto in pole per gli esperti: è in lavagna a 6,50. Un 2-0 per la Dea, come nella vittoria in campionato a Roma, è fissato a 8,00. Sarri potrebbe riaffidare le chiavi dell’attacco della Lazio a Daniel Maldini, rimasto fuori nelle ultime due partite a causa di un infortunio: il gol dell’ex è fissato a 4,50, mentre il capitano Zaccagni a segno vale 5 volte la posta puntata. Nell’ultimo mese e mezzo, Scamacca ha segnato solo due reti (entrambe contro l’Udinese): l’attaccante azzurro ha smaltito l’infortunio ed è pronto a guidare l’attacco dell’Atalanta, il suo gol è in lavagna a 2,50 mentre l’alternativa nel ruolo di centravanti Krstovic è vista a 2,25.

Palladino: “Vogliamo regalare la finale ai tifosi”

“Sappiamo l’importanza di questa partita. Siamo orgogliosi del percorso che abbiamo fatto, cosa non scontata dopo un inizio altalenante. Siamo carichi e determinati”. Così l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino parlando in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. “Giocare in casa davanti ai nostri tifosi è importante. Domenica mattina ci hanno dato grande carica e calore. Vogliamo regalare ai nostri tifosi e alla città questa finale”, ha aggiunto. “Affrontiamo una squadra che ha dei valori. La Lazio ha recuperato giocatori, le insidie della partita sono tante, dobbiamo essere bravi a portare tutto dalla nostra parte”, ha detto ancora Palladino parlando degli avversari.

Sarri: “Vorrei giocare una finale con la Lazio

“Io ho perso una finale ai rigori, poi ne ho persa un’altra in Inghilterra al settimo rigore. Prima di tutto mi piacerebbe passare e farne un’altra”. Così l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri parlando in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. La Lazio arriva da una partita convincente contro il Napoli, una vittoria importante. “Sono sempre importanti, questa squadra è stata 13-14 mesi senza due vittorie consecutive. Ultimamente la Lazio sta facendo risultati con più continuità, la mancanza di continuità è sempre stato un difetto che stiamo cercando di togliere. La sosta ci ha un po’ interrotto le inerzie positive, stiamo cercando di lavorare ma non so se abbiamo risolto questo difetto”, ha aggiunto il tecnico biancoceleste. La Coppa Italia può far diventare questo un anno uno e non un anno zero. “Io devo fare l’allenatore e delle valutazioni. Questa manifestazione dura 5 partite, non può essere indicativa sulla stagione. L’Atalanta ha caratteristiche che possono diventare come quelle del Napoli a volte, delle similitudini ci sono, poi sono diverse le caratteristiche individuali”, ha spiegato Sarri parlando degli avversari. Per il tecnico biancoceleste non sarà però una partita salva stagione. “Non ce n’è una che salva la stagione, solo dal punto di vista mediatico esistono queste definizioni”, ha detto.

La Lazio supera spesso i propri limiti contro le grandi squadre, questione di motivazioni o caratteristiche. “Il discorso delle motivazioni è essenziale, però non può essere l’unica spiegazione, Magari per caratteristiche ci sposiamo meglio contro squadre che fanno la partita, e non quando la dobbiamo fare noi. Questo può spiegare certi risultati. Dobbiamo lavorare per trovare più continuità”, ha proseguito Sarri. Capitolo singoli, si parte da Basic. “È stato due mesi e mezzo fermo, una volta rientrato, ha fatto molta fatica a Firenze, meno a Napoli. Sembra in evoluzione positiva, non so però quanti minuti abbia”, ha detto. Uno tra Maldini o Noslin in avanti. “Maldini è guarito clinicamente, ha una tendinopatia cronica. Ha momenti in cui sta molto meglio, altri in cui l’infiammazione è invalidante. Oggi sembra meno infiammato, però quanto può giocare non lo so. Può giocare, ma quanto non lo so. A cinque cambi mi devo fermare. Noslin sta bene, ha preso due-tre colpi ma è roba normale”, ha dichiarato. Altro dubbio Cancellieri o Isasken. “Sono due giocatori che hanno tantissimi pregi e qualche difetto. La scelta in stagione l’ho fatta sempre in basa al momento. Cancellieri ha iniziato meglio, poi Isaksen ha dato di più, ora ristà in forma Cancellieri. Isaksen ha sofferto mentalmente l’eliminazione con la Danimarca, ora mi sembra che stia meglio”, ha spiegato. Infine Marusic. “Ha fatto una buona parte della seduta con la squadra esclusa la parte iniziale con un’attivazione particolare. Domani mattina risollecitiamo di nuovo e vediamo, è fermo da un paio di settimane, oggi era la prima seduta con noi. Io tutti e 5 i giocatori che non stanno bene non li posso rischiare”, ha concluso Sarri.

Zaccagni: “Daremo tutto, i tifosi ci hanno caricati”

Atalanta-Lazio “vale una stagione? Siamo consapevoli che è una partita fondamentale per noi e per la nostra gente, cercheremo di giocarla al massimo”. Lo ha detto il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ai microfoni di SportMediaset, alla vigilia della partita contro la Dea. “Il gol? Mi manca molto, ma non voglio pensarci. Prima di tutto devo fare bene per la squadra e aiutarla ad arrivare al risultato. Oggi è stato bellissimo l’abbraccio con la nostra gente, ci ha caricato“, ha aggiunto. “Noi ci siamo allenati bene e siamo pronti per affrontare l’Atalanta. Sappiamo bene che loro hanno doti fisiche e tecniche importanti, andremo a sfidare un gruppo che gioca simile al Napoli. Tutte e due le gare le abbiamo preparate al meglio”, ha detto ancora Zaccagni. “All’andata all’Olimpico potevamo vincere, ci siamo andati vicino con il gol all’ultimo. Con il pareggio ripartiamo da zero come faranno loro, noi dovremo andare al massimo. Adesso noi stiamo molto bene, fisicamente e mentalmente. Abbiamo la giusta consapevolezza per la partita. Peccato che i tifosi non ci saranno domani”, ha concluso.

Atalanta-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vederla in chiaro

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Lazio:

Atalanta(3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori, Krstovic. All. Palladino.

Lazio(4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

La partita Atalanta-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva e in chiaro su Italia 1, e in streaming gratis sul sito di Mediaset. L’orario del fischio d’inizio del match è quello delle 21.