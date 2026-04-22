Catanzaro, madre si lancia dal balcone con i tre figli: morti la donna e due bambini

Una donna e due bambini sono morti la scorsa notte a Catanzaro. Secondo quanto si apprende la donna si sarebbe lanciata dal balcone al terzo piano di uno stabile di via Zanotti Bianco insieme ai suoi tre figli. La donna e due bambini, uno di 4 anni e uno di 4 mesi sono morti sul colpo. La terza figlia, di cinque anni e mezzo, è ricoverata in rianimazione all’ospedale del capoluogo. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile della questura di Catanzaro, con il coordinamento della Procura, che sta lavorando per chiarire con esattezza la dinamica e le cause del gesto.