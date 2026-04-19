Iran, la tv di Stato mostra il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz nonostante il blocco

Nuove immagini diffuse dalla tv di Stato iraniana mostrano navi e imbarcazioni attraversare lo Stretto di Hormuz nonostante il blocco imposto dagli Stati Uniti. Washington ha dichiarato di aver respinto diverse imbarcazioni dall’inizio del blocco, mentre l’India ha convocato l’ambasciatore iraniano dopo il coinvolgimento di due navi battenti bandiera indiana. Lo stretto è fondamentale per il commercio globale, con una quota significativa delle forniture di petrolio che passa proprio da questa rotta. Il rischio è che il protrarsi della crisi possa avere ripercussioni sempre più pesanti sui mercati energetici globali.