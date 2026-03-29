Iran, Netanyahu: "Crepe visibili nel regime di Teheran"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che le azioni israeliane stanno creando “crepe visibili nel regime terroristico di Teheran“. “L’Iran non è più lo stesso, Hezbollah non è più lo stesso e Hamas non è più lo stesso. Sono nemici sconfitti che lottano per la propria sopravvivenza”, ha aggiunto. Secondo Netanyahu “invece di essere sorpresi da loro, siamo noi a sorprendere loro. Siamo noi ad agire, ad attaccare, a prendere l’iniziativa e siamo profondamente penetrati nel loro territorio“. Netanyahu ha poi ordinato di “ampliare ulteriormente l’attuale zona di sicurezza” nella parte meridionale del Libano in quanto Hezbollah “ha ancora la capacità di lanciarci razzi”. “Siamo determinati a cambiare radicalmente la situazione nel nord” di Israele, ha aggiunto.