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domenica 29 marzo 2026

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Iran, Israele intercetta missile di Teheran. Pasdaran minacciano attacchi a università Usa in Medioriente

Iran, Israele intercetta missile di Teheran. Pasdaran minacciano attacchi a università Usa in Medioriente
Un uomo sulla spiaggia di Tyre in Libano, durante gli attacchi di Israele (AP Photo/Hussein Malla)
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Ieri in un attacco israeliano uccisi 3 giornalisti in Libano

 Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha annunciato in un comunicato che prenderà di mira le università israeliane e americane nella regione, in rappresaglia per gli attacchi contro due università in Iran. Lo riportano i media di Teheran. I Pasdaran hanno parlato di “obiettivi legittimi” invitando dipendenti, professori e studenti delle università americane della regione a rimanere lontani dalle strutture per proteggere le proprie vite. Ieri, un attacco israeliano ha causato la morte di 3 giornalisti in Libano.

Guerra in Iran
Inizio diretta: 29/03/26 07:37
Fine diretta: 29/03/26 23:00
Idf, colpiti depositi e comandi mobili iraniani

L’esercito israeliano su X comunica che infrastrutture del regime iraniano nel cuore di Teheran sono state colpite da una vasta ondata di attacchi. Tra i siti colpiti- si legge nel post dell’Idf su X-decine di depositi e siti di produzione di armi, diversi centri di comando mobili sono stati smantellati, compresi i comandanti che operavano all’interno del quartier generale, impianti di produzione e stoccaggio di missili balistici, sistemi di difesa aerea e posti di osservazione del regime iraniano. 

Intercettato attacco missilistico contro Kuwait, attivate difese aeree

 Il Ministero della Difesa del Kuwait ha dichiarato che i suoi sistemi di difesa aerea hanno intercettato un attacco missilistico ostile.L’agenzia di stampa kuwaitiana Kuna ha riferito che il portavoce del Ministero della Difesa, il colonnello Saud Al-Atwan, ha dichiarato domenica mattina che le esplosioni udite in alcune zone del Paese erano il rumore di intercettazioni, esortando la popolazione a rispettare le precauzioni di sicurezza indicate dagli organi competenti. 

Esercito Israele annuncia morte di un soldato in Libano

L’esercito israeliano annuncia su X la morte di un soldato nel sud del Libano. L’esercito ha identificato il soldato come Moshe Yitzhak HaCohen Katz, affermando che è stato ucciso in battaglia nel sud del Libano. Nel post su X, l’esercito ha riferito che altri tre soldati sono rimasti feriti. 

Israele intercetta missile iraniano, scattate sirene nel Negev

 Le sirene sono state attivate nel Negev e nella zona del Mar Morto in Israele. L’emittente Channel 12 riferisce che l’esercito israeliano ha intercettato un missile iraniano e che l’attacco ha fatto scattare le sirene nel Negev, come riporta Al Jazeera. 

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