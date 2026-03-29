Iran, Israele intercetta missile di Teheran. Pasdaran minacciano attacchi a università Usa in Medioriente

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha annunciato in un comunicato che prenderà di mira le università israeliane e americane nella regione, in rappresaglia per gli attacchi contro due università in Iran. Lo riportano i media di Teheran. I Pasdaran hanno parlato di “obiettivi legittimi” invitando dipendenti, professori e studenti delle università americane della regione a rimanere lontani dalle strutture per proteggere le proprie vite. Ieri, un attacco israeliano ha causato la morte di 3 giornalisti in Libano.

Guerra in Iran Inizio diretta: 29/03/26 07:37 Fine diretta: 29/03/26 23:00