Iran, Israele intercetta missile di Teheran. Pasdaran minacciano attacchi a università Usa in Medioriente

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha annunciato in un comunicato che prenderà di mira le università israeliane e americane nella regione, in rappresaglia per gli attacchi contro due università in Iran. Lo riportano i media di Teheran. I Pasdaran hanno parlato di “obiettivi legittimi” invitando dipendenti, professori e studenti delle università americane della regione a rimanere lontani dalle strutture per proteggere le proprie vite. Ieri, un attacco israeliano ha causato la morte di 3 giornalisti in Libano.
L’esercito israeliano su X comunica che infrastrutture del regime iraniano nel cuore di Teheran sono state colpite da una vasta ondata di attacchi. Tra i siti colpiti- si legge nel post dell’Idf su X-decine di depositi e siti di produzione di armi, diversi centri di comando mobili sono stati smantellati, compresi i comandanti che operavano all’interno del quartier generale, impianti di produzione e stoccaggio di missili balistici, sistemi di difesa aerea e posti di osservazione del regime iraniano.
Il Ministero della Difesa del Kuwait ha dichiarato che i suoi sistemi di difesa aerea hanno intercettato un attacco missilistico ostile.L’agenzia di stampa kuwaitiana Kuna ha riferito che il portavoce del Ministero della Difesa, il colonnello Saud Al-Atwan, ha dichiarato domenica mattina che le esplosioni udite in alcune zone del Paese erano il rumore di intercettazioni, esortando la popolazione a rispettare le precauzioni di sicurezza indicate dagli organi competenti.
L’esercito israeliano annuncia su X la morte di un soldato nel sud del Libano. L’esercito ha identificato il soldato come Moshe Yitzhak HaCohen Katz, affermando che è stato ucciso in battaglia nel sud del Libano. Nel post su X, l’esercito ha riferito che altri tre soldati sono rimasti feriti.
Le sirene sono state attivate nel Negev e nella zona del Mar Morto in Israele. L’emittente Channel 12 riferisce che l’esercito israeliano ha intercettato un missile iraniano e che l’attacco ha fatto scattare le sirene nel Negev, come riporta Al Jazeera.