Cisgiordania, trovati i resti di un missile conficcato nel terreno

I palestinesi della Cisgiordania occupata da Israele hanno ispezionato il fusto di un enorme missile conficcato nel terreno roccioso di un villaggio vicino alla città centrale di Nablus. Il razzo ha scavato un cratere nel terreno vicino alle abitazioni del villaggio palestinese di Haris. Non è chiaro se si tratti di un missile iraniano o di un intercettore israeliano lanciato dalla difesa aerea di Tel Aviv. Sarebbe precipitato a terra tra le 7 e le 8 del mattino, ora locale, senza causare morti o feriti.