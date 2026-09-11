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venerdì 11 settembre 2026

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Usa, il video delle bodycam di una retata dell’ICE nello Stato di New York: “Stiamo per entrare con la forza”

LaPresse
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“Aprite la porta. Aprite la porta”. Poi: “Stiamo per aprire la porta con la forza“. Sono alcuni degli scambi ripresi dalle bodycam degli agenti dell’ICE durante una retata anti-immigrazione in una fabbrica di snack a Cato, nello Stato di New York, nel settembre 2025. Le immagini, presentate nell’ambito di una causa legale, mostrano gli agenti entrare nello stabilimento, bloccare le uscite e perquisire locali e bagni alla ricerca di lavoratori. In uno dei bagni una porta chiusa a chiave viene sfondata: “A terra. A terra. Mettiti a terra“, si sente ordinare. Poco dopo, un agente dice a una donna seduta sul water: “Signorina, tirati su i pantaloni ed esci dal bagno“, mentre lei risponde: “Non posso uscire così, nuda!”. Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno effettuato 57 arresti e diviso i lavoratori tra cittadini statunitensi e potenziali non cittadini, chiedendo documenti e informazioni sul loro status.