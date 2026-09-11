Svizzera, pullman turistico olandese si ribalta: il mezzo rovesciato su un lato

Grave incidente stradale nella Svizzera orientale, dove un pullman turistico olandese si è ribaltato causando la morte di diverse persone e il ferimento di altre. L’incidente è avvenuto tra i villaggi di Susch e Zernez, nel cantone alpino dei Grigioni. Secondo i media svizzeri, a bordo c’erano 48 persone, tutte di nazionalità olandese. Il pullman avrebbe urtato il guardrail prima di ribaltarsi. La polizia ha precisato che non risultano coinvolti altri veicoli, senza fornire per ora il numero esatto delle vittime e dei feriti. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, tra cui diverse ambulanze e cinque elicotteri.