Iran, Trump: “Se attaccano ancora il Qatar distruggeremo il giacimento di South Pars”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Israele non avrebbe più attaccato il principale giacimento di gas iraniano di South Pars, aggiungendo tuttavia che se l’Iran avesse attaccato di nuovo il Qatar, e in particolare l’impianto di produzione di gnl di Ras Laffan, gli Stati Uniti avrebbero a lavoro volta reagito “distruggendo completamente” l’intero giacimento iraniano. Intanto, secondo quanto riferito dal Washington Post, citando un alto funzionario dell’amministrazione Usa, il Pentagono ha chiesto alla Casa Bianca di approvare una richiesta al Congresso di oltre 200 miliardi di dollari per finanziare la guerra in Iran.
L’Arabia Saudita ha dichiarato che un drone ha colpito la raffineria Samref del paese, situata nella città portuale di Yanbu sul Mar Rosso. Il ministero della Difesa saudita ha annunciato la notizia, affermando senza fornire ulteriori dettagli che “la valutazione dei danni è in corso”. Semref è una joint venture tra il colosso petrolifero saudita Saudi Aramco e ExxonMobil che lavora oltre 400mila barili al giorno di petrolio. L’attacco al Mar Rosso quindi ora si estende anche alle infrastrutture dell’Arabia Saudita in quella zona, dove il Paese sta cercando di trasportare il petrolio verso il mercato globale tramite oleodotti, per evitare lo Stretto di Hormuz. E
L’ambasciatore di Teheran presso le Nazioni Unite, Amir-Saeid Iravani, ha scritto una lettera al Consiglio di Sicurezza, criticandone “il persistente silenzio” sull’assassinio di alti funzionari iraniani. Lo riporta Al Jazeera citando l’agenzia iraniana Mehr. Nella lettera il diplomatico mette in luce come “l’inazione” del Consiglio abbia reso Israele “più audace” nel prendere di mira i funzionari.
La Cina ha definito “inaccettabili” le uccisioni di Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran e di altri leader iraniani. Ad affermato è stato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian. La Cina esorta le parti interessate a cessare immediatamente le azioni militari e a impedire che la situazione regionale degeneri”, ha detto ancora Lin Jian sottolineando come Pechino si opponga “costantemente” all’uso della forza nelle relazioni internazionali.
L’attacco all’impianto di produzione di gnl di Ras Laffan in Qatar e al giacimento di gas iraniano di South Pars fanno schizzare i prezzi dei futures del gas all’hub di riferimento europeo di Amsterdam. I futures per aprile sono attualmente in rialzo del 25,6%, a 68,78 euro al megawattora. Si tratta di quotazioni ai massimi dal 2022 a questa parte.
“Dobbiamo trovare la strada per arrivare alla de-escalation”. Lo ha affermato al Corriere della Sera il presidente di Cipro Nikos Christodoulides che ha la presidenza di turno dell’Ue. “Non sono assolutamente d’accordo con chi dice che questa guerra non riguarda l’Europa. È un’idea ingenua e non è così che funziona il mondo interconnesso in cui viviamo. Questa guerra influenza direttamente l’Ue – ha aggiunto – l’Ue dovrebbe promuovere un’iniziativa di de-escalation con gli altri partner interessati: è l’aspetattiva dei leader della regione”. “Come Stato membro in stretto contatto con tutti i Paesi dell’area, soprattutto quelli del Golfo, posso dire che quei Paesi si aspettano un segnale. Non mi aspetto che oggi annunceremo un’iniziativa concreta, ma il fatto di dimostrare coinvolgimento e interesse è molto importante. Dobbiamo individuare la strada da seguire per arrivare a un allentamento delle tensioni: questo è il messaggio più importante che dovremmo trasmettere”, ha spiegato. Quanto alla situazione sull’isola “Cipro rimane un hub sicuro. Siamo in una condizione di piena normalità. Non siamo in prima linea nel senso che non siamo parte della crisi. Abbiamo avuto un singolo incidente in una base britannica: Cipro non è mai stata attaccata. Per questo la vita sull’isola continua normalmente. Dopo quell’incidente, ho contattato diversi colleghi del Consiglio europeo e sono rimasto molto colpito positivamente dalla loro reazione”, ha concluso.
Il Kuwait ha dichiarato che un attacco di droni ha provocato un incendio in una raffineria di petrolio. Lo riporta l’agenzia di stampa statale Kuna citando la la Kuwait Petroleum Corp. Secondo quanto riferito, l’attacco ha provocato un incendio nella raffineria di Mina Al-Ahmadi, ma non ha causato feriti. La raffineria è una delle più grandi del Medioriente, con una capacità di produzione di petrolio pari a 730mila barili al giorno.
Una fonte della sicurezza irachena ha riferito ad Al Jazeera di un attacco condotto da due droni contro un campo statunitense vicino all’aeroporto della capitale irachena Baghdad.
Il ministero della Salute israeliano ha riferito che nelle ultime 24 ore 177 persone ferite sono state ricoverate in ospedale a seguito del conflitto con l’Iran. Lo riporta il Times of Israel. Tra i pazienti ricoverati in ospedale, uno è in condizioni critiche, due in condizioni moderate e 167 in buone condizioni
L’esercito israeliano ha riferito che più di 20 militanti di Hezbollah sono stati uccisi ieri nel corso di operazioni di terra nel sud del Libano dalle truppe della 36esima Divisione e in attacchi aerei condotti dall’Aeronautica. Lo riporta il Times of Israel.
Qatar Energy ha confermato in una nota pubblicata in mattinata che l’attacco avvenuto ieri da parte dell’Iran sull’impianto di Ras Laffan “ha causato ingenti danni all’impianto Pearl GTL (Gas-to-Liquids)”. La società ha aggiunto che le squadre di soccorso si sono immediatamente attivare per contenere i danni e non si sono registrate persone coinvolte.
Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri e capo del Fondo russo per gli investimenti diretti , ha definito in un post sui social l’attacco al giacimento di gas iraniano di South Pars “un punto di svolta”.
Un attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele avrebbe colpito una zona residenziale nella contea di Dorud, nell’Iran occidentale, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Tasnim, che cita un funzionario della sicurezza locale. Per le autorità l’attacco ha causato almeno 12 morti e 116 feriti.
Il Qatar ha annunciato l’espulsione dal suo territorio di alcuni diplomatici iraniani dopo l’attacco agli impianti di gas di Ras Laffan. Fra loro figurano l’addetto militare e l’addetto alla sicurezza. Le persone destinatarie del provvedimento hanno 24 ore di tempo per lasciare il Paese. Lo riporta Al Jazeera.
Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha definito “tristi” le ultime dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron in merito all’attacco di Teheran sul Qatar. “Macron non ha pronunciato una sola parola di condanna per la guerra israelo-americana contro l’Iran. Non ha condannato Israele quando ha fatto saltare in aria i depositi di carburante a Teheran, esponendo milioni di persone a sostanze tossiche. La sua attuale ‘preoccupazione’ non è nata in seguito all’attacco israeliano ai nostri impianti del gas, bensì in seguito alla nostra rappresaglia. Che tristezza!”, ha scritto su X.
L’Fbi sta indagando per verificare se Joe Kent, che questa settimana si è dimesso dal suo incarico di alto funzionario dell’antiterrorismo in segno di protesta contro la guerra in Iran, abbia condiviso impropriamente informazioni classificate. Lo ha riferito una persona a conoscenza dei fatti all’Associated Press, precisando che l’indagine era iniziata prima delle dimissioni di Kent, avvenute martedì dal suo ruolo di direttore del National Counterterrorism Center del governo degli Stati Uniti. Kent ha annunciato la sua uscita dall’amministrazione in una dichiarazione pubblicata su X, in cui ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alle giustificazioni dei raid militari in Iran e ha affermato di non poter “in coscienza” sostenere la guerra contro l’Iran.
Il Ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, il Principe Faisal bin Farhan, ha sottolineato come Riad si riservi il diritto di intraprendere azioni militari “se necessario” in seguito agli attacchi iraniani contro i Paesi del Golfo. Lo riporta il ‘Times of Israel’. La poca fiducia che c’era prima è stata completamente distrutta”, ha dichiarato il diplomatico saudita, aggiungendo di voler “usare ogni strumento a nostra disposizione – politico, economico, diplomatico e di altro tipo – per far cessare questi attacchi”.
Cathay Pacific, compagnia aerea di bandiera di Hong Kong, ha deciso, a causa delle tensioni in Medio Oriente, “di sospendere temporaneamente i suoi voli passeggeri e i suoi servizi cargo verso Dubai e Riyadh fino al 30 aprile 2026 compreso”.
L’agenzia di stampa Fars, affiliata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniano, ha riferito che tre persone sono state giustiziate dopo essere state condannate per il loro ruolo nell’omicidio di due agenti delle forze dell’ordine durante le proteste antigovernative di gennaio in Iran. Lo riporta al-Jazeera.