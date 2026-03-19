Iran, Trump: “Se attaccano ancora il Qatar distruggeremo il giacimento di South Pars”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Israele non avrebbe più attaccato il principale giacimento di gas iraniano di South Pars, aggiungendo tuttavia che se l’Iran avesse attaccato di nuovo il Qatar, e in particolare l’impianto di produzione di gnl di Ras Laffan, gli Stati Uniti avrebbero a lavoro volta reagito “distruggendo completamente” l’intero giacimento iraniano. Intanto, secondo quanto riferito dal Washington Post, citando un alto funzionario dell’amministrazione Usa, il Pentagono ha chiesto alla Casa Bianca di approvare una richiesta al Congresso di oltre 200 miliardi di dollari per finanziare la guerra in Iran.

Guerra in Iran Inizio diretta: 19/03/26 07:05 Fine diretta: 19/03/26 23:30