Iran, due morti a Tel Aviv. Teheran: “Il sangue di Larijani sarà vendicato” – La diretta

Diciannovesimo giorno di guerra in Medio Oriente. Due persone sono morte nella notte dopo che un missile balistico ha colpito il sobborgo di Ramat Gan, a Tel Aviv, mentre almeno sei hanno perso la vita a Beirut, in Libano, a causa di due raid israeliani. Le forze armate statunitensi, invece, hanno sganciato diverse bombe perforanti contro siti missilistici iraniani vicino allo Stretto di Hormuz. Donald Trump, intanto, continua ad attaccare i Paesi Nato: “Non sono sorpreso del loro comportamento, non abbiamo bisogno dell’aiuto di nessuno”.
“Non stiamo cercando un cessate il fuoco perché non vogliamo che questo scenario si ripeta dopo un po’, ma piuttosto vogliamo una fine completa e definitiva della guerra”. Lo ha detto ad Al Jazeera il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Ha inoltre affermato che gli Stati Uniti sono entrati in guerra su “incoraggiamento di Israele” e sulla base di “errori di valutazione”: “Coloro che ci chiedevano la resa incondizionata sono ora costretti persino a chiedere aiuto ai propri rivali per aprire lo Stretto di Hormuz”.
Il ministero della Difesa dell’Arabia Saudita ha dichiarato che le sue forze hanno abbattuto un secondo drone sopra la capitale Riad. Il drone si stava avvicinando al quartiere diplomatico della città, dove si trovano l’ambasciata statunitense e altre missioni diplomatiche straniere.
Raid aerei israeliani hanno ucciso almeno due persone nella valle della Bekaa, nella parte occidentale del Libano, secondo quanto riferito dal ministero della Salute libanese. Gli attacchi nella città di Sohmor invece hanno ferito almeno altre sei persone, ha aggiunto il ministero.
L’Arabia Saudita ospiterà oggi una riunione consultiva dei ministri degli Esteri dei paesi arabi e islamici. Il ministero degli Esteri saudita ha affermato che nell’incontro nella capitale Riad si discuterà le modalità per “sostenere la sicurezza e la stabilità regionale”.
Un nuovo raid aereo israeliano ha colpito un edificio nel quartiere di Zokak el-Blat a Beirut, in Libano. Le immagini trasmesse in tv mostrano diversi appartamenti del palazzo avvolti dalle fiamme. L’attacco è stato effettuato senza alcun preavviso da parte di Israele. Lo riporta L’Orient Le Jour. Un altro bombardamento dell’esercito israeliano (Idf) aveva colpito un edificio a più piani a Bachoura, a poche centinaia di metri dal Gran Serail e da Piazza dei Martiri nel centro di Beirut. L’edificio, completamente crollato, era già stato preso di mira da attacchi il 12 marzo.
La magistratura iraniana ha annunciato l’esecuzione della condanna a morte di un uomo accusato di spionaggio per conto del Mossad, l’agenzia di intelligence israeliana. L’agenzia di stampa Mizan, legata al potere giudiziario, ha identificato l’uomo come Kourosh Keyvani. L’accusa sosteneva che avesse “fornito immagini e informazioni su luoghi sensibili” al Mossad.
Il capo dell’esercito iraniano, il generale Amir Hatami, ha dichiarato che l’uccisione di Ali Larijani sarà “vendicata”. “Il suo sangue puro e quello degli altri amati martiri sarà vendicato”, ha assicurato il generale Hatami in un comunicato diffuso dall’agenzia Tasnim, dopo la morte del capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, ucciso insieme a molti altri in un attacco israeliano a Teheran.
Secondo un rapporto preliminare del ministero della Salute del Libano, due attacchi israeliani a Beirut hanno provocato almeno sei morti e 24 feriti. L’esercito israeliano (Idf) ha poi lanciato un altro raid nella periferia sud della capitale libanese. Lo riporta L’Orient Le Jour.
Due persone sono morte per le gravi ferite riportate nell’impatto di un missile balistico iraniano nel sobborgo di Ramat Gan, a Tel Aviv. Lo annunciano i servizi di emergenza israeliani.