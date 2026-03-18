Iran, due morti a Tel Aviv. Teheran: “Il sangue di Larijani sarà vendicato” – La diretta

Diciannovesimo giorno di guerra in Medio Oriente. Due persone sono morte nella notte dopo che un missile balistico ha colpito il sobborgo di Ramat Gan, a Tel Aviv, mentre almeno sei hanno perso la vita a Beirut, in Libano, a causa di due raid israeliani. Le forze armate statunitensi, invece, hanno sganciato diverse bombe perforanti contro siti missilistici iraniani vicino allo Stretto di Hormuz. Donald Trump, intanto, continua ad attaccare i Paesi Nato: “Non sono sorpreso del loro comportamento, non abbiamo bisogno dell’aiuto di nessuno”.

Guerra in Medio Oriente – La diretta di oggi mercoledì 18 marzo Inizio diretta: 18/03/26 07:00 Fine diretta: 18/03/26 23:00