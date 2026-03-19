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giovedì 19 marzo 2026

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Iran, gaffe di Trump: evoca Pearl Harbor davanti alla premier del Giappone Takaichi

Iran, gaffe di Trump: evoca Pearl Harbor davanti alla premier del Giappone Takaichi
L’incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e la premier giapponese Sanae Takaichi. (AP Photo/Alex Brandon)
Redazione
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L’espressione sconcertata della leader di Tokyo non ha comunque fermato il tycoon

Doveva essere una battuta, ma dall’espressione dell’ospite giapponese è suonata più come una gaffe. Donald Trump, rispondendo nello Studio Ovale alla domanda di un giornalista giapponese sul perché gli Stati Uniti non avessero informato gli alleati prima dell’attacco contro l’Iran, ha replicato sorridendo: “Non ne abbiamo parlato con nessuno. Chi ne sa più del Giappone in fatto di sorprese? Perché non ci avete detto di Pearl Harbor, eh?“. Dalla sua espressione, la premier Sanae Takaichi non è però apparsa divertita dalla battuta del presidente americano.

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