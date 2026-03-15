Iran, il Pentagono diffonde il video di soldato morto a bordo di un aereo caduto

Il Pentagono ha diffuso un video commemorativo del sergente Tyler Simmons, 28 anni, dell’Ohio, uno dei sei militari americani morti per lo schianto di un velivolo KC-135, che rifornisce altri aerei in volo, avvenuto giovedì in Iraq. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che l’incidente è avvenuto durante una missione di combattimento, ma sopra territorio “amico” nell’Iraq occidentale e “non è stato causato da fuoco ostile o amico”. La famiglia di Simmons ha affermato di essere profondamente addolorata per la notizia dell’incidente mortale. “Il sorriso di Tyler era in grado di illuminare qualsiasi stanza, la sua forte presenza la riempiva. I suoi genitori, i nonni, la famiglia e gli amici sono affranti dal dolore per la sua perdita”, hanno detto i parenti.