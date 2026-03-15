Chi erano i sei soldati americani morti in Iraq, erano a bordo dell’aereo cisterna precipitato

Sono stati identificati i sei soldati morti nello schianto dell’aereo cisterna Kc-135 degli Stati Uniti, precipitato giovedì nell’Iraq occidentale.
Alex Klinner, 33 anni, una delle vittime dell’incidente, lascia tre bambini piccoli: due gemelli di sette mesi e un figlio di due anni. “Non potranno vedere con i propri occhi come lui si precipitava ad aiutare in ogni modo possibile”, ha scritto la moglie Libby Klinner in un post su Instagram. “Non vedranno quanto fosse buffo e divertente. Non saranno testimoni del suo altruismo, del modo in cui pensava a tutti gli altri prima che a se stesso. Non potranno sentire il profondo amore che provava per loro”.
Klinner era assegnato al 6° Stormo di Rifornimento Aereo presso la base aerea di MacDill in Florida. Con lui sono morti il capitano Ariana Savino, 31 anni, di Covington, Washington, e il sergente tecnico Ashley Pruitt, 34 anni, di Bardstown, Kentucky. Gli altri tre militari deceduti a bordo dell’aereo erano assegnati al 121° Air Refueling Wing presso la Rickenbacker Air National Guard Base di Columbus, Ohio. Sono stati identificati da funzionari federali e statali come il capitano Seth Koval, 38 anni, il capitano Curtis Angst, 30 anni, e il sergente tecnico Tyler Simmons, 28 anni.
Chi erano i sei soldati morti in Iraq
- Ariana Savino, 31 anni, capitano, originaria di Covington, Washington.
- Ashley Pruitt, 34 anni, sergente tecnico, originaria di Bardstown, Kentucky.
- Curtis Angst, 30 anni, capitano. Era un pilota con 10 anni di servizio, laureato all’Università di Cincinnati.
- Seth Koval, 38 anni, capitano. Originario di Mooresville, Indiana, viveva a Stoutsville, Ohio. Era un comandante di velivolo con 19 anni di servizio. Laureato alla Purdue University, aveva prestato servizio nella Guardia Nazionale dell’Indiana prima di trasferirsi in un’unità dell’Ohio nel 2017.
- Alex Klinner, 33 anni, laureato all’Università di Auburn e veterano dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti con otto anni di servizio. Originario di Birmingham, in Alabama, si era appena trasferito con la sua famiglia in una nuova casa. Era un amante della vita all’aria aperta e un appassionato di escursionismo.
- Tyler Simmons, 28 anni, sergente tecnico. Era un operatore di rifornimento responsabile del trasferimento del carburante dalla cisterna all’aereo ricevente.