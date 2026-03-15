Home > Esteri > Chi erano i sei soldati americani morti in Iraq, erano a bordo dell’aereo cisterna precipitato

Avevano tutti tra i 28 e i 38 anni

Sono stati identificati i sei soldati morti nello schianto dell’aereo cisterna Kc-135 degli Stati Uniti, precipitato giovedì nell’Iraq occidentale.

Alex Klinner, 33 anni, una delle vittime dell’incidente, lascia tre bambini piccoli: due gemelli di sette mesi e un figlio di due anni. “Non potranno vedere con i propri occhi come lui si precipitava ad aiutare in ogni modo possibile”, ha scritto la moglie Libby Klinner in un post su Instagram. “Non vedranno quanto fosse buffo e divertente. Non saranno testimoni del suo altruismo, del modo in cui pensava a tutti gli altri prima che a se stesso. Non potranno sentire il profondo amore che provava per loro”.

Alex Klinner, Birmingham, Usa, 2 maggio 2025 (Paul Mann/U.S. Air National Guard via AP)

Klinner era assegnato al 6° Stormo di Rifornimento Aereo presso la base aerea di MacDill in Florida. Con lui sono morti il capitano Ariana Savino, 31 anni, di Covington, Washington, e il sergente tecnico Ashley Pruitt, 34 anni, di Bardstown, Kentucky. Gli altri tre militari deceduti a bordo dell’aereo erano assegnati al 121° Air Refueling Wing presso la Rickenbacker Air National Guard Base di Columbus, Ohio. Sono stati identificati da funzionari federali e statali come il capitano Seth Koval, 38 anni, il capitano Curtis Angst, 30 anni, e il sergente tecnico Tyler Simmons, 28 anni.

Tyler Simmons, Youngstown, Ohio, Usa, 27 giugno 2023 (Airman 1st Class Nicholas Battani/U.S. Air National Guard via AP)

Chi erano i sei soldati morti in Iraq