Israele e Usa attaccano l’Iran, Teheran risponde. Media: “Palazzo di Khamenei distrutto, non si sa dove si trovi” – La diretta

Israele ha lanciato un attacco sull’Iran. Secondo quanto riporta Al Jazeera almeno tre esplosioni sono state registrate su Teheran. Il ministro della difesa di Tel Aviv Israel Katz ha affermato che si tratta di un’offensiva “preventiva” “per rimuovere le minacce allo Stato di Israele” e ha dichiarato lo Stato di emergenza in tutto il Paese. Secondo il canale israeliano Channel 12 si tratterebbe di un’operazione congiunta tra Usa e Stato ebraico.
L’Iran ha riferito che gli attacchi aerei israeliani e statunitensi nel sud del Paese hanno ucciso cinque studentesse di una scuola femminile, le prime vittime confermate nell’operazione. L’agenzia di stampa statale Irna ha riferito che l’episodio si è verificato a Minab, nella provincia iraniana di Hormozgan. La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha una base in città.Né gli Stati Uniti né Israele hanno finora fornito dettagli sull’operazione.
Raffica di cancellazioni da parte delle compagnie aeree dopo l’attacco di Israele e Usa all’Iran. “A causa dell’attuale situazione in Medioriente”, le compagnie aeree del gruppo Lufthansa sospenderanno i voli per Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil e Teheran fino al 7 marzo, comunica la compagnia sul suo sito, spiegando che non saranno utilizzati fino al 7 marzo gli spazi aerei di Israele, Libano, Giordania, Iraq e Iran.
Inoltre, le compagnie aeree del gruppo Lufthansa sospenderanno i voli da e per Dubai e Abu Dhabi fino al primo marzo. Il gruppo spiega che i passeggeri interessati possono prenotare un nuovo volo per una data successiva senza costi aggiuntivi o, in alternativa, ricevere un rimborso completo del prezzo del biglietto. Transavia, Qatar Airways e Pegasus hanno cancellato tutti i voli per il Libano. Emirates afferma che diversi suoi voli sono stati interessati dalla chiusura dello spazio aereo negli Emirati Arabi Uniti.
Il palazzo della guida suprema iraniana l’ayatollah Ali Khamenei è stato completamente distrutto. Lo riporta Canale 12, citando fonti israeliane anonime, secondo cui non è chiaro se Khamenei fosse presente. Al momento non si sa dove si trovi Khamenei che non è apparso in pubblico nei giorni scorsi e non è stato visto subito dopo l’attacco. Si ritiene che durante la guerra dei 12 giorni di giugno sia stato portato in un luogo sicuro, lontano dal suo complesso di Teheran. Tutti i principali leader iraniani sono stati presi di mira negli attacchi di oggi.
“Ci preoccupa moltissimo, ci angoscia la drammatica escalation in Medioriente dopo l’attacco congiunto di Usa e Israele all’Iran. Trump diceva che avrebbe portato la pace e messo fine ai conflitti invece qui si apre una escalation, al di fuori del diritto internazionale, e delle sedi multilaterali, che può avere risvolti imprevedibili anche sulla fragile tregua a Gaza, che tutti abbiamo colto con favore chiedendo a tutte le parti di rispettarla”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo a Milano ad un evento del partito dedicato alla salute.
L’esercito iraniano ha dichiarato che impartirà una “lezione storica” a Israele e agli Stati Uniti dopo gli attacchi alle città iraniane. “Come abbiamo già affermato, qualsiasi base nella regione che assista Israele sarà un obiettivo della sacra Repubblica Islamica e delle nostre forze armate, e non mostreremo alcuna esitazione”, ha dichiarato il portavoce delle Forze Armate, il Generale di Brigata Abolfazl Shekarchi, secondo quanto riportato dai media affiliati allo Stato iraniano.
I Guardiani della Rivoluzione iraniano hanno riferito di avere lanciato la prima fase dell’operazione di rappresaglia, denominata ‘Truthful promise 4’ (promessa sincera 4, ndr), e di avere colpito il comando della Quinta Flotta statunitense in Bahrein, nonché basi statunitensi in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, e obiettivi militari in Israele. Non ci sono state segnalazioni di danni in queste aree, a parte un morto negli Emirati Arabi Uniti. I pasdaran hanno anche riferito che gli attacchi con missili e droni continuano e che ulteriori informazioni saranno diffuse in seguito.
“Gli sviluppi in Iran sono estremamente preoccupanti. Restiamo in stretto contatto con i nostri partner nella regione”. Lo scrivono in una dichiarazione congiunta la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.
“Riaffermiamo il nostro fermo impegno a salvaguardare la sicurezza e la stabilità regionale. Garantire la sicurezza nucleare e prevenire qualsiasi azione che possa ulteriormente aggravare le tensioni o indebolire il regime globale di non proliferazione è di fondamentale importanza. L’Unione europea ha adottato ampie sanzioni in risposta alle azioni del regime omicida iraniano e delle Guardie Rivoluzionarie e ha costantemente promosso sforzi diplomatici volti ad affrontare i programmi nucleari e balistici attraverso una soluzione negoziata”, proseguono.
“In stretto coordinamento con gli Stati membri dell’Ue, adotteremo tutte le misure necessarie per garantire che i cittadini dell’Ue nella regione possano contare sul nostro pieno sostegno. Invitiamo tutte le parti a esercitare la massima moderazione, a proteggere i civili e a rispettare pienamente il diritto internazionale”, concludono von der Leyene e Costa.
Sono stati innalzati i livelli di sicurezza a Roma per il Ghetto ebraico, gli obiettivi sensibili e le ambasciate, dopo l’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran. È stata implementata anche l’attività informativa da parte della Digos.
“A quanto mi risulta siamo stati avvertiti ad attacco cominciato”. Così il vicepremier Matteo Salvini sull’attacco all’Iran. “Abbiamo appena fatto una call come governo, è chiaro che la via diplomatica è sempre la preferibile”, aggiunge parlando in occasione della visita a un gazebo della Lega a Milano, “se c’è da parte degli Stati Uniti la certezza che il regime islamista iraniano si stia avvicinando alla bomba atomica, hanno ritenuto di intervenire. Noi seguiamo la vicenda e ci occupiamo e preoccupiamo di tutelare i civili, a partire dagli italiani che sono in Iran”.
Alla Farnesina è in corso una riunione del ministro degli Esteri Antonio Tajani con i funzionari del ministero, gli ambasciatori a Teheran e nelle sedi del Medioriente. Il primo obiettivo della riunione è una verifica della situazione degli italiani nella regione. In queste settimane e da ultimo ieri l’Unitá di crisi ha tenuto riunioni periodiche con l’ambasciata d’Italia a Teheran e le altre sedi per un costante aggiornamento della situazione. Al momento, non si registrano criticità per i nostri connazionali, cui viene raccomandata la massima prudenza.
La presidente del Consiglio “si terrà in contatto con i principali alleati e leader della regione già a partire dalle prossime ore per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni”. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi sulla situazione in Iran.
Alla luce degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto questa mattina una conferenza telefonica, cui hanno preso parte il Vicepresidente e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il Vicepresidente Matteo Salvini, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, i Sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell’Intelligence. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi che prosegue: “Nel corso della conversazione è stata analizzata la situazione nel suo complesso, a partire dalla sicurezza dei cittadini italiani presenti in Medio Oriente. Il Governo invita tutti i connazionali alla massima prudenza e a seguire con attenzione le indicazioni fornite dalle Ambasciate d’Italia nella regione e dalla Farnesina”.
“Siamo molto vicini alla vittoria finale. Spero di essere con voi il prima possibile, così che insieme possiamo riconquistare l’Iran e ricostruirlo”. Lo afferma su X il figlio dello Scià dell’Iran deposto, Reza Pahlavi.
“L’assistenza che il presidente degli Stati Uniti aveva promesso al coraggioso popolo iraniano è ora arrivata. Si tratta di un intervento umanitario e il suo obiettivo è la Repubblica Islamica, il suo apparato repressivo e la sua macchina di morte, non il Paese e la grande nazione iraniana. Tuttavia, nonostante l’arrivo di questi aiuti, la vittoria finale sarà comunque nostra. Siamo noi, il popolo iraniano, che porteremo a termine questo compito in questa battaglia finale. Il momento di tornare in piazza si avvicina”, aggiunge.
“Ora che la Repubblica Islamica sta crollando – sottolinea -, il mio messaggio all’esercito, alle forze dell’ordine e alle forze di sicurezza del Paese è chiaro: Avete giurato di proteggere l’Iran e la nazione iraniana, non la Repubblica Islamica e i suoi leader. Il vostro dovere è difendere il popolo, non difendere un regime che ha preso in ostaggio la nostra patria attraverso la repressione e la criminalità. Unitevi alla nazione e contribuite a garantire una transizione stabile e sicura. Altrimenti, affonderete insieme alla nave di Khamenei e al suo regime in rovina”.
Un alto funzionario israeliano ha affermato che la decisione di attaccare l’Iran è stata presa durante l’ultima visita di Benjamin Netanyahu a Washington. Lo afferma Channel 12. “Agli iraniani è stata data un’ultima possibilità e hanno rovinato anche quella, come avevamo previsto”.
“Israele e Stati Uniti hanno avviato un’operazione per rimuovere la minaccia esistenziale rappresentata dal regime terroristico in Iran. Il regime terroristico omicida non deve essere dotato di armi nucleari che gli consentirebbero di minacciare l’intera umanità”. Lo ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un discorso effettuato dopo l’attacco all’Iran.
“La nostra azione congiunta creerà le condizioni affinché il coraggioso popolo iraniano prenda in mano il proprio destino. È giunto il momento per tutte le componenti del popolo iraniano – persiani, curdi, azeri, baluci e ahwazi – di liberarsi dal giogo della tirannia e di costruire un Iran libero e amante della pace”. Lo ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo l’attacco israeliano sull’Iran.
I miliziani Houthi dello Yemen sostenuti dall’Iran riprenderanno gli attacchi contro le navi nel corridoio del Mar Rosso. Lo riferiscono all’Associated Press due funzionari degli Houthi.
“Al momento non c’è stato nessun ferito tra gli italiani, avevamo già ridotto da alcune settimane al minimo la presenza diplomatica”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani a SkyTg24. “Siamo pronti all’evacuazione degli italiani”, aggiunge, “già da qualche giorno avevamo detto agli italiani di abbandonare il paese”, “sono rimasti soltanto gli italiani che vivono là, che sono sposati o sposate con dei cittadini iraniani”.
Le sirene di allarme risuonano a Tel Aviv e in tutto il centro di Israele. L’esercito israeliano afferma che i sistemi di difesa aerea stanno lavorando per intercettare i missili. Lo riportano i media ebraici.
A seguito dell’aggravarsi della crisi in Medio Oriente, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato una riunione telefonica con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, e il ministro della Difesa Guido Crosetto, oltre ai sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi.
Le sirene di allarme risuonano nel nord di Israele. Lo riportano i media dello Stato ebraico spiegando che agli abitanti viene intimato di recarsi in stanze sicure. “In questo momento, l’aeronautica militare israeliana sta operando per intercettare e colpire le minacce laddove necessario per rimuoverle”, ha affermato l’esercito.
L’Iran “si sta preparando alla vendetta e a una risposta schiacciante al regime sionista”. Lo ha affermato l’agenzia di stampa Tasnim, legata ai pasdaran.
“Faremo in modo che i terroristi della regione non possano più destabilizzare la regione o il mondo e faremo in modo che l’Iran non ottenga un’arma nucleare”. Lo ha affermato iol presidente americano, Donald Trump, nel video in cui ha confermato l’attacco contro l’Iran.
“Al grande e orgoglioso popolo iraniano, dico che l’ora della vostra libertà è vicina. Quando avremo finito, prendete il controllo del vostro governo. Questa sarà probabilmente la vostra unica possibilità per generazioni”. Lo ha affermato Donald Trump in un passaggio del discorso in merito all’attacco all’Iran. L’America vi sostiene con una forza schiacciante. È il momento di agire. Non lasciatevelo sfuggire”, ha concluso.
Nel video pubblicato su Truth dove ha annunciato la partecipazione americana all’attacco sull’Iran il presidente Donald Trump ha detto ai pasdaran che se deporanno le armi saranno trattati “equamente” con “totale immunità”. In caso contrario “andrete incontro a morte certa”.
“Abbiamo cercato ripetutamente di raggiungere un accordo. Ci abbiamo provato”. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, in un passaggio del video in cui ha confermato che gli Usa hanno preso parte all’attacco americano nei confronti dell’Iran.
Israele ha chiamato la sua operazione contro l’Iran ‘Ruggito del leone’. Il nome è stato deciso dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Il nome dell’ultima operazione delle Idf contro l’Iran, nel giugno 2025, era “Rising Lion”.
“Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti del regime iraniano, un gruppo feroce di persone molto dure e terribili”. Lo ha affermato tramite il social media Truth il presidente americano Donald Trump confermando la partecipazione degli Usa all’attacco nei confronti dell’Iran. “Le sue attività minacciose mettono direttamente in pericolo gli Stati Uniti, le nostre truppe, le nostre basi all’estero e i nostri alleati in tutto il mondo”, ha aggiunto.
La “fase iniziale” dell’attacco congiunto di Israele e Usa all’Iran dovrebbe durare quattro giorni. Lo ha affermato una fonte di sicurezza israeliana a Channel 12.
Una fonte anonima della sicurezza israeliana ha dichiarato a Channel 12 che l’operazione nei confronti dell’Iran era stata pianificata congiuntamente per mesi.
In seguito all’attacco lanciato contro l’Iran il Comando del Fronte Interno israeliano ha ordinato alla popolazione di svolgere solo attività essenziali in tutto il Paese. Lo riportano i media dello Stato ebraico. Le restrizioni appena annunciate vietano gli assembramenti pubblici, i recarsi al lavoro e la scuola. Viene fatta un’eccezione per quelli che Israele chiama “settori eccezionali”.
“Sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione in Iran, in Israele e, più in generale, nell’intera area del Medio Oriente. Sono in costante contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e con il Comandante del COVI, che mi aggiornano continuamente sugli sviluppi in corso. La priorità assoluta resta la sicurezza dei nostri militari e di tutto il personale italiano impegnato nei teatri operativi internazionali. Desidero rassicurare che, allo stato attuale, il personale della Difesa italiana non risulta coinvolto negli eventi in atto. Continueremo a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, pronti ad adottare ogni misura necessaria a tutela dei nostri connazionali e a sostegno della stabilità dell’area”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto.
Gli Stati Uniti stanno partecipando agli attacchi israeliani contro l’Iran, secondo un funzionario statunitense e una persona informata sull’operazione, che hanno parlato in condizione di anonimato per descrivere operazioni militari sensibili.
I media iraniani riferiscono di colonne di fumo dall’area di Teheran dove solitamente risiede l’Atayollah Ali Khamenei.
Il Mossad, il servizio segreto israeliano, ha scritto un messaggio in lingua persiana sul suo canale Telegram dove invita la popolazione a “riportare l’Iran ai suoi giorni gloriosi”. “Fratelli e sorelle iraniani, non siete soli. Abbiamo lanciato un canale Telegram altamente sicuro e dedicato appositamente per voi. Insieme, restituiremo all’Iran i suoi giorni gloriosi”, si legge nella dichiarazione. Il Mossad ha invitato gli iraniani a “condividere foto e video della vostra giusta lotta contro il regime”.
L’attacco in corso verso l’Iran sarebbe una operazione congiunta tra Stati Uniti e Israele. Lo afferma il canale israeliano Channel 12 citando una fonte della sicurezza israeliana. Secondo quanto riportato da fonti non confermate all’emittente, uno degli obiettivi sarebbe una struttura presidenziale iraniana.
Israele ha chiuso il suo spazio aereo ai voli civili in seguito all’attacco preventivo lanciato nei confronti dell’Iran. “Si prega il pubblico di non recarsi negli aeroporti fino a nuovo avviso”, ha affermato il ministero dei Trasporti in una nota. “I passeggeri attualmente all’estero sono pregati di tenersi aggiornati tramite i media e le loro compagnie aeree sugli orari dei voli una volta riaperto lo spazio aereo”.
“Iran. Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv. Priorità: la sicurezza dei nostri connazionali. Alla Farnesina al lavoro l’Unità di crisi”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani sui social.
Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha affermato di aver dichiarato lo stato di emergenza in tutto Israele dopo l’attacco preventivo lanciato nei confronti dell’Iran.
Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran “per rimuovere le minacce allo Stato di Israele”. Lo ha reso noto il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz.
Almeno tre esplosioni, secondo quanto riporta la tv Aljazeera sono state registrate sulla capitale iraniana. La tv mostra le immagini di alte colonne di fumo su Teheran.