Israele e Usa attaccano l’Iran, Teheran risponde. Media: “Palazzo di Khamenei distrutto, non si sa dove si trovi” – La diretta

Israele ha lanciato un attacco sull’Iran. Secondo quanto riporta Al Jazeera almeno tre esplosioni sono state registrate su Teheran. Il ministro della difesa di Tel Aviv Israel Katz ha affermato che si tratta di un’offensiva “preventiva” “per rimuovere le minacce allo Stato di Israele” e ha dichiarato lo Stato di emergenza in tutto il Paese. Secondo il canale israeliano Channel 12 si tratterebbe di un’operazione congiunta tra Usa e Stato ebraico.

Israele attacca l'Iran: tutte le news in diretta Inizio diretta: 28/02/26 07:00 Fine diretta: 28/02/26 23:00