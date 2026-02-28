Israele e Usa attaccano l’Iran, le foto dei raid

Per Tel Aviv e Washington “l’obiettivo è eliminare le minacce del regime” islamico

Israele e Stati Uniti hanno attaccato l’Iran. Lo Stato ebraico ha parlato di un’offensiva preventiva mentre il presidente Usa in un video pubblicato sui social ha affermato che “l’obiettivo è eliminare le minacce del regime”. Non si è fatta attendere la replica di Teheran che ha promesso una “risposta schiacciante”.

Secondo i media dello Stato ebraico il palazzo guida suprema iraniana Ali Khamenei è stato completamente distrutto, eppure al momento non si sa dove si trovi l’ayatollah che non è apparso in pubblico nei giorni scorsi e non è stato visto subito dopo i raid. Inoltre funzionari di Tel Aviv ritengono che il comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano, il generale Mohammad Pakpour, e il ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh siano stati uccisi negli attacchi di questa mattina.

Tehera, Iran, 28 febbraio 2026 (AP Photo/Vahid Salemi)

Teheran, Iran, 28 febbraio 2026 (AP Photo)

Haifa Bay, Israele, 28, febbraio 2026 (AP Photo/Leo Correa)

Tehran, Iran, 28 febbraio 2026 (AP Photo/Vahid Salemi)

Un rifugio antiaereo a Tel Aviv, Israele, 28 febbraio 2026 (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Un rifugio antiaereo a Tel Aviv, Israele, 28 febbraio 2026 (AP Photo/Ohad Zwigenberg)