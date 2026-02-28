Home > Esteri > Israele e Usa attaccano l’Iran, spazi aerei chiusi e cieli senza voli civili

Qatar Airways, Lufthansa e Emirates hanno cancellato molte tratte nella regione

Cieli vuoti, senza aerei civili su Israele, Libano, Siria, Giordania, Iraq, Kuwait e Iran. L’immagine proposta dal sito flightradar24.com riflette solo una delle tante conseguenze della guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran. Sabato mattina Tel Aviv e Washington hanno attaccato Teheran con “l’obiettivo di eliminare le minacce del regime” islamico.

Lo Stato ebraico ha comunicato la chiusura del proprio spazio aereo subito dopo l’inizio dei raid. In seguito Qatar Airways ha sospeso i voli da e per Doha e quelli diretti verso il Libano (così come Transavia e Pegasus) mentre la tedesca Lufthansa ha cancellato le tratte per Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil e Teheran fino al 7 marzo. Anche Emirates ha fatto sapere che diversi suoi voli sono stati interessati dalla chiusura dello spazio aereo.