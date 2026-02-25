Louvre, scelto il nuovo direttore: è il presidente della Reggia di Versailles Christophe Leribault

Lo storico dell’arte Christophe Leribault assumerà la direzione del Louvre. La portavoce del governo francese Maud Bregeon ha annunciato la nomina. Leribault subentra alla direttrice uscente del museo di Parigi Laurence des Cars, che si è dimessa ieri, martedì 24 febbraio.

Chi è Leribault

Leribault vanta una comprovata esperienza nella direzione dei musei. Ha gestito un altro luogo simbolo francese di fama mondiale, il Palazzo di Versailles, supervisionando un budget annuale di circa 170 milioni di euro. L’ex palazzo della famiglia reale francese a ovest di Parigi è stato sede degli sport equestri olimpici quando Parigi ha ospitato i giochi estivi nel 2024. Leribault è stato anche direttore del Museo d’Orsay di Parigi dal 2021 al 2024. È stato eletto, dal gennaio 2023, membro dell’Accademia di Belle Arti nel seggio VIII della sezione dei soci liberi, succedendo all fashion designer francese Pierre Cardin.

Bregeon ha descritto Leribault come “molto solido e affidabile” e ha affermato che ci si aspetta che egli apporti “visione” e “calma” al museo. In una nota, il ministero della Cultura della Francia ha sottolineato “la sua vasta esperienza alla guida di importanti istituzioni” e ha affermato che Leribault darà priorità al rafforzamento della sicurezza degli edifici del Louvre, delle sue collezioni, dei visitatori e del personale, nonché al “ripristino di un clima di fiducia”.

I suoi compiti

Nell’annunciare la nomina di Leribault al Louvre, Bregeon ha dichiarato: “Avrà il compito di guidare progetti importanti che sono cruciali per il futuro dell’istituzione”. Tra questi figurano il potenziamento della sicurezza e la modernizzazione, nonché il perseguimento di un piano di ristrutturazione radicale, denominato ‘Louvre New Renaissance’, sostenuto dal presidente Emmanuel Macron. Presentato nel gennaio 2025, il progetto di ristrutturazione, che potrebbe richiedere fino a un decennio, mira a modernizzare un museo ampiamente considerato sovraffollato e fisicamente logorato dal turismo di massa.

Il furto di gioielli al museo di Parigi

A ottobre, in meno di otto minuti, ladri si sono introdotti al Louvre e hanno rubato i gioielli della corona risalenti all’epoca napoleonica per un valore di 88 milioni di euro. Il furto, che ha sconvolto il mondo intero, ha messo in luce le gravi carenze in materia di sicurezza di uno dei musei più famosi del pianeta.

Le recenti difficoltà del Louvre

Le difficoltà che Leribault eredita sono enormi. Tra questi vi sono la rottura di una tubatura vicino alla Gioconda, perdite d’acqua che hanno danneggiato libri di inestimabile valore, edifici fatiscenti, scioperi del personale per il sovraffollamento, carenza di personale e aumenti del prezzo dei biglietti per la maggior parte dei visitatori non europei. La pressione per una nuova leadership si è poi intensificata nelle ultime settimane, quando le autorità hanno rivelato un presunto caso di frode sui biglietti legato al museo, che secondo gli investigatori potrebbe essere costato al Louvre 10 milioni di euro.