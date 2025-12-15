Louvre, dipendenti in sciopero: oggi il museo resta chiuso

I lavoratori del museo del Louvre hanno votato oggi a favore di uno sciopero per protestare contro le condizioni di lavoro. Lo riferisce il sindacato Cfdt, spiegando che il voto è stato espresso durante una riunione di 400 lavoratori stamattina, 15 dicembre, e che è stato deciso di scioperare per l’intera giornata. Un avviso sul suo sito web informa i visitatori che “il museo per il momento è chiuso” e lo resterà per l’intera giornata. Lo sciopero giunge dopo l’imbarazzante furto di gioielli avvenuto a ottobre nel museo in pieno giorno.

Sindacati: “Louvre in crisi con risorse insufficienti”

Nel loro avviso di sciopero alla ministra della Cultura Rachida Dati la scorsa settimana, i sindacati Cfdt, Cgt e Sud avevano affermato che il Louvre era in “crisi”, con risorse insufficienti e “condizioni di lavoro sempre più deteriorate”. La notifica di sciopero è a tempo indeterminato, ma il museo è solitamente chiuso il martedì. Il voto a favore dello sciopero è seguito ai colloqui della scorsa settimana tra i sindacati e i funzionari governativi, fra cui la stessa Dati. I leader sindacali hanno affermato che i colloqui non hanno alleviato tutte le loro preoccupazioni relative al personale e ai fondi per il Louvre. “Visitare il museo è diventato un percorso ad ostacoli”, ha affermato Alexis Fritche, segretario generale dell’ala culturale del sindacato CFDT.

Dipendenti chiedono più personale addetto a sicurezza e all’accoglienza

In una dichiarazione, la Cfdt ha affermato che i dipendenti desiderano più personale addetto alla sicurezza e all’accoglienza dei visitatori, migliori condizioni di lavoro, bilanci stabili a lungo termine per il Louvre e una dirigenza che “ascolti veramente il personale”. Yvan Navarro, del sindacato Cgt, ha lamentato che il numero dei dipendenti è diminuito costantemente mentre il numero dei visitatori è aumentato. “La gente viene a Parigi per visitare i musei. Quindi il numero dei visitatori aumenta, le tariffe e i prezzi aumentano, perché tutto sta diventando più costoso, ma gli stipendi e il numero dei dipendenti non aumentano, quindi ovviamente si arriva a un punto come quello di oggi, un giorno di rabbia”, ha affermato.

Preoccupazioni dei dipendenti del Louvre dopo il furto di gioielli

Per i dipendenti, il furto in pieno giorno del 19 ottobre scorso ha cristallizzato le preoccupazioni di lunga data secondo cui l’affollamento e la carenza di personale stiano minando la sicurezza e le condizioni di lavoro nel museo che accoglie milioni di visitatori ogni anno. I ladri hanno utilizzato un cestello elevatore per raggiungere la facciata del Louvre, hanno forzato una finestra, hanno rotto le teche in vetro e sono fuggiti con alcuni gioielli della corona francese. Un’indagine del Senato pubblicata la scorsa settimana ha rivelato che i ladri sono riusciti a fuggire con appena 30 secondi di anticipo rispetto all’arrivo della sicurezza, grazie a telecamere rotte, attrezzature obsolete, sale di controllo con personale insufficiente e uno scarso coordinamento che inizialmente ha mandato la polizia nel posto sbagliato.