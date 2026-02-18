Francia, allarme bomba in sede Lfi a Parigi. Salgono a 11 i fermati per la morte di Quentin Deranque

La sede nazionale del partito di sinistra La France Insoumise (Lfi) a Parigi è stata “evacuata” per “un allarme bomba”. Lo ha reso noto il coordinatore nazionale del movimento di sinistra francese, Manuel Bompard. “La polizia è sul posto. Tutti i dipendenti e gli attivisti sono al sicuro“, ha scritto Bompard in un post sul social X.

Le siège national de la France insoumise vient d’être évacué suite à une menace à la bombe.



Les services de police sont sur place.



L’ensemble des salariés et des militants sont en sécurité. — Manuel Bompard (@mbompard) February 18, 2026

Le accuse a Lfi per la morte di Quentin Deranque

Lfi è al centro delle accuse da parte dei partiti francesi di destra per la morte dell’attivista nazionalista Quentin Deranque, aggredito giovedì 12 febbraio a margine di una conferenza a Lione dell’eurodeputata de La France Insoumise (LFI) Rima Hassan e morto due giorni dopo in ospedale. Per il pestaggio sono stati accusati alcuni membri del gruppo di estrema sinistra ‘Jeune Garde Antifasciste’ che erano presenti all’evento.

Salgono a 11 i fermati per l’aggressione mortale a Deranque

Intanto sono saliti a 11 i fermati per la morte del 23enne Quentin Deranque. Due persone sono sono state arrestate questa mattina, mercoledì 18 febbraio. Secondo l’emittente Bfmtv, si tratta di un uomo e della sua compagna. Alcuni dei fermati sono sospettati di omicidio volontario.