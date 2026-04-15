Iran, Trump: “Qualcuno dica al Papa che Teheran ha ucciso 42mila innocenti” – La diretta

Polemiche per le parole di Donald Trump che, dopo Papa Leone XIV, ha attaccato anche Giorgia Meloni. “Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti in un’intervista al Corriere della Sera. “È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha un’arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo il Pakistan assicura di proseguire nell’intento di aiutare Stati Uniti e Iran a negoziare mentre il vicepresidente Usa JD Vance conferma che il tycoon vuole raggiungere un “grande accordo”.

Guerra in Medio Oriente – La diretta di oggi mercoledì 15 aprile Inizio diretta: 15/04/26 07:00 Fine diretta: 15/04/26 23:00