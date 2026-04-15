Iran, Trump: “Qualcuno dica al Papa che Teheran ha ucciso 42mila innocenti” – La diretta

Polemiche per le parole di Donald Trump che, dopo Papa Leone XIV, ha attaccato anche Giorgia Meloni. “Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti in un’intervista al Corriere della Sera. “È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha un’arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo il Pakistan assicura di proseguire nell’intento di aiutare Stati Uniti e Iran a negoziare mentre il vicepresidente Usa JD Vance conferma che il tycoon vuole raggiungere un “grande accordo”.
Secondo quanto riportato dai media libanesi, almeno due veicoli sarebbero stati presi di mira da attacchi israeliani su un’autostrada costiera a sud di Beirut. Le due auto sarebbero state colpite vicino alle città costiere di Jiyeh e Saadiyat, a circa 70 chilometri a nord del confine israeliano. Non ci sono commenti immediati da parte delle Forze di Difesa Israeliane.
“Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l’Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l’Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile?”. Lo ha scritto su Truth il presidente americano, Donald Trump. “L’America è tornata”, ha aggiunto.
Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif partirà oggi da Islamabad per Gedda per una visita ufficiale in Arabia Saudita. Lo ha reso noto l’ufficio dello stesso Sharif con un post sui social media. Il premier “sarà accompagnato da una delegazione di alto livello”, si legge nella dichiarazione. Il Pakistan è impegnato in un ruolo di mediazione fra Iran e Stati Uniti.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato alla Abc di non aver preso in considerazione un’estensione del cessate il fuoco con l’Iran, perché molto probabilmente non sarà necessario. “Penso che assisterete a due giorni straordinari”, ha detto Trump nel contesto dei rinnovati colloqui con l’Iran per un accordo. “Ne sono convinto”. “Potrebbe finire in entrambi i modi, ma penso che un accordo sia preferibile perché così potranno ricostruire”, ha aggiunto. “Ora hanno davvero un regime diverso. In ogni caso, abbiamo eliminato i radicali. Non sono più con noi”.
L’Iran avrebbe utilizzato un satellite spia cinese per colpire le basi americane nel Golfo. Lo scrive il Financial Times. Una possibilità che – viene spiegato – conferisce alla Repubblica islamica una nuova capacità per sferrare eventuali attacchi ai militari Usa nell’area.
L’esercito statunitense afferma di aver raggiunto la “superiorità marittima” in Medioriente. Secondo un post sui social media del capo del Centcom, il Comando Centrale degli Stati Uniti, ammiraglio Brad Cooper, il blocco dei porti iraniani è stato “completamente attuato” entro 36 ore dal suo avvio. Secondo quanto riferito gli Usa hanno bloccato tutti i traffici marittimi in entrata e in uscita dall’Iran.
“Penso che sia quasi finita. Voglio dire, la considero molto vicina alla fine”. Lo ha detto, in merito alla guerra in Iran, Donald Trump in un’intervista a Fox News, come riferisce su X Maria Bartiromo, che ha intervistato il presidente.
“Mi piace anche quando c’è disaccordo. Mi piace quando il Papa commenta questioni di immigrazione, mi piace quando il Papa parla di aborto, mi piace quando il Papa affronta temi di guerra e pace, perché penso che, quantomeno, inviti a una conversazione. Ci sono certamente cose che il Papa ha detto negli ultimi mesi con cui non sono d’accordo”. Lo ha detto il vicepresidente americano JD Vance durante un’intervista con Turning Point Usa in Georgia, come riporta la Cnn.
“Da un lato, ancora una volta, mi piace che il Papa sia un sostenitore della pace. Penso che questo sia certamente uno dei suoi ruoli”, ha detto Vance. “Dall’altro, come si può dire che Dio non sia mai dalla parte di chi impugna la spada? Dio era dalla parte degli americani che liberarono la Francia dai nazisti? Dio era dalla parte degli americani che liberarono i campi dell’Olocausto e salvarono quelle persone innocenti da coloro che avevano perpetrato l’Olocausto? Io penso decisamente di sì”, ha spiegato.
Donald Trump vuole raggiungere un “grande accordo” con l’Iran. Lo ha detto, a un evento di Turning Point Usa in Georgia, il vicepresidente JD Vance, parlando delle oltre 20 ore di negoziati con Teheran, durante le quali ha guidato la delegazione statunitense. Vance ha dichiarato che Trump “non vuole fare un piccolo accordo. Vuole fare un grande accordo”. “Questo è lo scambio che sta offrendo, e che Trump sta dicendo all’Iran: ‘Se vi impegnate a non avere un’arma nucleare, faremo prosperare l’Iran. Lo renderemo economicamente prospero e inviteremo il popolo iraniano nell’economia mondiale in un modo in cui non è mai stato durante tutta la mia vita’”, ha spiegato.
Il ministro delle Finanze pakistano Muhammad Aurangzeb ha dichiarato che “la nostra leadership non si arrende” negli sforzi per aiutare gli Stati Uniti e l’Iran a negoziare. In un’intervista con Associated Press ha sottolineato che i colloqui hanno rappresentato il primo dialogo diretto tra i due Paesi in quasi 50 anni. “Ci piacerebbe molto capire se possiamo continuare a portare avanti il dialogo”, ha aggiunto, parlando a margine delle riunioni primaverili del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale.
“Continueremo a impegnarci, e la nostra leadership si sta adoperando in tal senso”. Aurangzeb ha dichiarato di aver incontrato questa settimana anche funzionari statunitensi, tra cui il rappresentante per il commercio Jamieson Greer e il segretario al Commercio Howard Lutnick, per discutere di questioni commerciali e finanziarie. Il ministro ha in programma venerdì un incontro con il segretario al Tesoro Scott Bessent.