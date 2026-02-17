Carnevale a Rio, omaggio alla regina del rock brasiliano Rita Lee

Le scuole di samba più prestigiose di Rio de Janeiro hanno sfilato al Sambodromo nella seconda serata del Carnevale a Rio de Janeiro. Ad aprire la serata, la scuola di samba Mocidade Independente de Padre Miguel, che ha reso omaggio alla cantante brasiliana Rita Lee, la Regina del rock brasiliano scomparsa nel 2023. La scuola di samba ha celebrato la sua irriverenza, la sua eredità artistica e il suo spirito controculturale, con carri colorati, immagini psichedeliche e artisti che rappresentavano diversi momenti della sua carriera. Lee, figura pionieristica del rock brasiliano e icona culturale associata alla libertà artistica e alla ribellione, rimane una delle artiste più influenti del Paese.