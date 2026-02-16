Brasile, a Rio de Janeiro una scuola di samba omaggia Lula al Carnevale

La scuola di samba Academicos de Niteroi ha deciso di omaggiare il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva con una parata al Sambodromo di Rio de Janeiro, in occasione del Carnevale, nell’anno in cui il capo dello stato si candida per il suo quarto mandato non consecutivo. L’opposizione grida allo scandalo e intendono intraprendere un’azione legale contro l’ottantenne leader, sostenendo che il tributo abbia dato il via alla sua campagna elettorale con sei mesi di anticipo. La sfilata della prestigiosa scuola di samba è incentrata sul percorso di Lula, dall’infanzia povera nel nord-est del Brasile alla sua attuale posizione di leader di spicco dell’America Latina.Tiago Martins, organizzatore capo della sfilata, ha affermato che i direttori dell’Academicos do Niteroi volevano concentrare il tema di quest’anno sul nord-est del Paese, come nel 2025. In seguito hanno deciso che la storia di Lula era adatta a questo scopo, nonostante i rischi legali, poiché egli era dovuto fuggire dalla povera campagna dello stato di Pernambuco per raggiungere il successo a San Paolo.Al momento, il rivale più vicino di Lula nella sua corsa alla rielezione nel voto del prossimo ottobre è il senatore Flávio Bolsonaro, il figlio 44enne dell’ex presidente Jair Bolsonaro.