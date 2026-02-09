Epstein Files, i principi William e Kate: “Preoccupati per le vittime”

La coppia reale commenta la vicenda del miliardario americano condannato per reati sessuali contro minori e morto suicida in carcere, che ha travolto anche lo zio Andrea, fratello di Re Carlo III

I principi William e Kate hanno espresso preoccupazione per le vittime di Jeffrey Epstein e per le “continue rivelazioni” che arrivano dai cosiddetti Epstein Files. L’erede al trono britannico e la moglie hanno pubblicato una dichiarazione relativa alla vicenda del miliardario americano condannato per reati sessuali contro minori e morto suicida in carcere, che ha travolto anche lo zio Andrea, fratello di Re Carlo III.

Si tratta di una mossa della monarchia britannica per prendere le distanze dallo scandalo, provocato dai rapporti intercorsi in passato tra l’ex principe Andrea e il finanziere, condannato per gravissimi crimini sessuali nei confronti di giovani donne e ragazzine.

William e Kate hanno affermato di essere rimasti sconvolti dal contenuto degli “Epstein files’: oltre 3 milioni di pagine di documenti resi pubblici all’inizio di questo mese dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. “Posso confermare che il principe e la principessa di Galles sono profondamente preoccupati per le continue rivelazioni”, ha affermato il palazzo in una dichiarazione. “I loro pensieri rimangono concentrati sulle vittime”. La dichiarazione arriva poco prima di un viaggio di tre giorni che il principe William farà in Arabia Saudita.

Il principe Andrea travolto dal caso Epstein

La monarchia britannica ha dovuto far fronte al gravissimo scandalo causato dall’ormai ex principe Andrea, privato dal fratello Carlo, dei titoli reali a causa dei suoi rapporti con Jeffrey Epstein e dalle accuse rivolte da almeno una delle vittime del miliardario condannato per traffico di minorenni, Virginia Giuffre, morta suicida all’età di 41 anni nell’aprile del 2025. Il fratello sessantacinquenne di re Carlo III è ora conosciuto semplicemente come Andrew Mountbatten-Windsor.

La scorsa settimana il sovrano britannico ha costretto Mountbatten-Windsor a lasciare la sua casa di lunga data al Royal Lodge vicino al Castello di Windsor, accelerando un trasferimento che era stato annunciato per la prima volta in ottobre, ma che non avrebbe dovuto essere completato prima della fine dell’anno. Mountbatten-Windsor vive ora nella tenuta del re a Sandringham, nell’Inghilterra orientale. Soggiornerà temporaneamente al Wood Farm Cottage mentre la sua residenza permanente nella tenuta è in fase di ristrutturazione. L’ex principe Andrea ha ripetutamente negato qualsiasi illecito nella sua relazione con Epstein.

Epstein Files, Maxwell sarà oggi interrogata da Congresso

Negli Stati Uniti intanto oggi è una giornata importante: è previsto infatti l’interrogatorio al Congresso di Ghislaine Maxwell, ex compagna e complice di Jeffrey Epstein. Il suo legale David Markus, ha però fatto sapere che la donna invocherà il suo diritto di non rispondere alle domande, secondo quanto riportano i media statunitensi. Maxwell, che sta scontando una pena di 20 anni per aver reclutato ragazze per l’imprenditore morto suicida in prigione nel 2019, risponderà alle domande dalla prigione tramite videoconferenza, in una deposizione della Commissione di vigilanza della Camera.