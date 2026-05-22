Roma, due bambini lasciati soli in auto sotto il sole: denunciata la madre

Due bambini soli all’interno di un’auto in sosta, parcheggiata sotto il sole. A trovarli sono stati gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti nei pressi di via del Corso.

Le forze dell’ordine sono entrate in azione alcuni giorni fa in seguito alla segnalazione di un cittadino che, attirato dal pianto dei piccoli all’interno dell’abitacolo, ha chiesto l’intervento di una pattuglia. Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno verificato la presenza dei minori dentro il veicolo, lasciato parcheggiato al sole. I poliziotti si sono attivati immediatamente per tranquillizzare i bambini che nel frattempo erano riusciti ad abbassare i finestrini.

Contestualmente hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori, fino ad individuare, dopo varie ricerche, la madre dei piccoli, che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. Considerata la gravità della situazione, la donna è stata accompagnata presso gli uffici del I Gruppo, in via della Greca, per i controlli del caso. Dopo aver informato l’Autorità Giudiziaria, nonché i servizi sociali, la donna è stata denunciata per abbandono di minori.