Flotilla, scontro Mentana-Nirenstein, la scrittrice: "Mai state violenze su attivisti prima"

Acceso botta e risposta in Senato tra Fiamma Nirenstein ed Enrico Mentana intervenuti ad un convegno dedicato a Oriana Fallaci, a vent’anni dalla morte. I due giornalisti si sono scontrati sul caso della Global Sumud Flotilla, bloccata da Israele. Nirenstein ha difeso l’operato di Tel Aviv, sostenendo che la Flotilla fosse un “convoglio nemico” e che l’intervento israeliano sia avvenuto “con grazia e gentilezza”, pur criticando il ministro Ben-Gvir. Mentana ha invece replicato citando Sergio Mattarella e parlando di intercettazione illegale: “Erano manifestanti senza armi, non nemici”. Il confronto si è acceso anche sul trattamento riservato agli attivisti fermati. Mentana ha parlato di immagini “indignanti”, mentre Nirenstein ha negato violazioni. La giornalista ha infine concluso sostenendo che “Oriana Fallaci avrebbe dato ragione a me”.