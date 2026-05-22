Caso Epstein, la polizia britannica cerca testimoni per le indagini sull'ex principe Andrea

La polizia britannica ha fatto appello a testimoni nelle indagini sui potenziali reati commessi dall‘ex principe Andrea, inclusa la cattiva condotta sessuale. La polizia della Thames Valley ha anche affermato di essere stata in contatto con gli avvocati di una donna che sostiene di essere stata portata in un luogo a Windsor nel 2010 per scopi sessuali. “Se desidera denunciare l’accaduto alla polizia, ciò verrà preso sul serio e gestito con cura, sensibilità e rispetto per la sua privacy”, ha affermato la polizia in una nota. L’avvocato della Florida Brad Edwards ha dichiarato alla BBC a gennaio di rappresentare una donna che ha avuto un incontro sessuale con l’ex principe, ora noto come Andrew Mountbatten-Windsor, nella sua casa di Windsor, dopo essere stata vittima di traffico di esseri umani da parte del defunto molestatore sessuale Jeffrey Epstein. Andrea ha sempre respinto ogni accusa.