Virginia Giuffre, uscito postumo il libro di memorie: “Così ho incontrato il principe Andrea”

La famiglia reale britannica è nuovamente sotto i riflettori dopo l’uscita oggi (21 ottobre) nelle librerie di ‘Nobody’s Girl‘, il libro di memorie di Virginia Giuffre, la principale accusatrice di abusi sessuali nei confronti del principe Andrea e di Jeffrey Epstein, il finanziere americano condannato per traffico sessuale di minori morto in carcere nel 2019. Il memoir è stato pubblicato postumo: sei mesi fa, ad aprile, Giuffre si è suicidata. Il libro alimenta una serie di nuove accuse contro Andrea, che sta cercando di controllare i danni alla monarchia causati dal lungo scandalo per la sua amicizia con Epstein.

L’incontro tra Giuffre e il principe Andrea

Giuffre racconta nei dettagli come ha incontrato Andrea per la prima volta nel marzo 2001 e che lo staff del principe ha cercato di assumere persone per molestarla anonimamente online quando, anni dopo, lo ha citato in giudizio. Ha scritto che il giorno in cui ha incontrato Andrea per la prima volta, Ghislaine Maxwell (l’ex compagna di Epstein, anche lei condannata per traffico sessuale, ndr) l’ha svegliata e le ha detto che sarebbe stato un giorno speciale e che “proprio come Cenerentola” avrebbe incontrato “un bel principe”. Ha ricordato che quando si sono incontrati, il principe le ha detto: “Le mie figlie sono solo un po’ più giovani di te”. Maxwell le ha ordinato di “fare per lui quello che fai per Jeffrey”. “Sapevo che era meglio non mettere in discussione i suoi ordini”, si legge nel libro, sottolineando che Epstein le ha dato 15.000 dollari subito dopo per aver fatto sesso con Andrea.

Le altre accuse di Giuffre contro il principe Andrea

Giuffre racconta di aver fatto sesso con il reale britannico una seconda volta a casa di Epstein a New York circa un mese dopo, e una terza volta sull’isola privata di Epstein nei Caraibi insieme ad altre otto ragazze che, secondo lei, sembravano tutte avere meno di 18 anni. In una causa intentata a New York nel 2021, Giuffre aveva già descritto in dettaglio che Epstein, Maxwell e Andrea l’avrebbero costretta a fare sesso con il principe contro la sua volontà. Andrea ha raggiunto un accordo extragiudiziale con Giuffre nel 2022 per una somma non divulgata. “Non avremmo mai ottenuto una confessione, ovviamente. È proprio questo che gli accordi extragiudiziali mirano a evitare”, ha scritto Giuffre nel memoir, “ma stavamo cercando di ottenere la cosa migliore dopo quella: un riconoscimento generale di ciò che avevo passato”.