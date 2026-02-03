Crans-Montana, i Moretti tentano di bloccare sito con le testimonianze sulla strage

Uno degli avvocati delle famiglie delle vittime dell’incendio di Crans-Montana, Romain Jordan, ha creato un sito web per raccogliere testimonianze e documenti relativi alla strage a Le Constellation. Jacques e Jessica Moretti, assistiti dai loro avvocati, hanno tentato di avviare un’azione legale per ottenere il blocco immediato del sito web crans.merkt.ch. Il loro ricorso sarebbe stato respinto dalla Procura della Repubblica del Vallese, secondo quanto riportato dall’emittente svizzera Leman Bleu. Secondo le informazioni raccolte, la procura ha dichiarato che non saranno presentate accuse contro la piattaforma online. Tuttavia, ha assicurato che continuerà a monitorare attentamente la situazione. Il sito web specifica che le persone in possesso di potenziali prove devono conservare i dati originali e contattare la polizia o la procura a riguardo.

Le richieste dei Moretti

Tra le questioni sollevate dai Moretti, vi era la questione secondo cui solo le autorità penali, e non gli avvocati delle parti, sono autorizzate a presentare le prove. Un principio che, secondo i procuratori del Vallese, non impedisce alle parti di raccogliere prove da sottoporre al vaglio della Procura. Un altro motivo per cui i coniugi chiedevano la chiusura del sito era il divieto agli avvocati di creare un rischio di influenzare potenziali testimoni. Anche in questo caso, la Procura ritiene che tale rischio non si sia concretizzato, poiché il signor Romain Jordan “sembra essere consapevole di questa limitazione, in quanto non sembra incoraggiare le persone che potrebbero aver assistito alla tragedia di Crans-Montana a parlare con lui, ma si limita a fornire loro una piattaforma per trasmettere le loro informazioni, senza alcuna interazione“.

Il comune di Crans-Montana stanzia 1 mln di franchi per le vittime

Il consiglio comunale di Crans-Montana ha deciso di stanziare un milione di franchi svizzeri per le vittime dell’incendio nel bar Le Constellation. Il Comune donerà la somma alla neonata Fondazione per le Vittime dell’Incendio. In un comunicato stampa, il Comune specifica che questa somma rappresenta circa 100 franchi per abitante. Tale importo aumenta a 130 franchi a persona con l’aggiunta del contributo cantonale. “Il consiglio comunale è convinto che la stragrande maggioranza dei residenti di Crans-Montana sia disposta a donare 100 franchi a persona in segno di solidarietà con le famiglie e le persone colpite”, si legge nel comunicato. Nicolas Féraud, sindaco della cittadina svizzera, aggiunge: “Siamo consapevoli che il denaro non cancellerà il dolore, ma speriamo di sostenere le famiglie colpite da questa tragedia e di dimostrare la solidarietà della comunità di Crans-Montana”.