Crans-Montana, incendio fa strage in locale Le Constellation durante la festa di Capodanno: 47 morti e 115 feriti, 6 italiani dispersi. Tajani oggi sul posto – La diretta

Tragedia nella rinomata località sciistica svizzera di Crans-Montana nella notte di capodanno. Un incendio ha bruciato completamente il locale ‘Le Constellation’ dove centinaia di persone, moltissimi giovani, stavano festeggiando l’arrivo dell’anno nuovo. Il bilancio è attualmente di 47 vittime accertate e circa 115 feriti. Fra di loro “molti stranieri”, secondo le autorità.
Secondo i primi rilievi è da escludere la matrice dolosa e, al momento, le autorità non hanno effettuato fermi. Gli inquirenti pensano piuttosto a un ‘flashover’, ovvero un fenomeno che vede il fuoco propagarsi all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi causando una o più esplosioni. L’innesco – secondo quanto riferito da alcuni testimoni – sarebbe partito da candele posizionate in cima a bottiglie di champagne. Le fiamme si sarebbero avvicinate al tetto in legno della struttura che avrebbe preso fuoco. Inoltre il locale avrebbe avuto un’unica angusta porta di uscita.
“E’ fra le peggiori tragedie che il nostro Paese abbia mai conosciuto”, ha detto Guy Parmelin, presidente della Confederazione elvetica promettendo che ci sarà “massimo impegno” per accertare le cause. L’identificazione delle vittime necessiterà diversi giorni.
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, oggi si recherà a Crans-Montana.
Identificare le vittime “è la priorità del governo vallesano” affinché “le famiglie possano iniziare il loro percorso di elaborazione del lutto”. Lo ha dichiarato a FranceInfo Patricia Constantin, presidente del parlamento cantonale vallesano . Gli ospedali locali “sono davvero al limite delle loro capacità “, ha aggiunto. “Delle circa cento persone ricoverate in ospedale, molte non sono state identificate, perché non avevano documenti d’identità o perché i loro effetti personali sono andati persi nell’incendio, ad esempio insieme ai loro vestiti” , ha dichiarato a Rtl Stéphane Ganzer, responsabile della sicurezza del Canton Vallese. “Probabilmente ci vorrà un altro giorno” per identificarle, ha aggiunto.
Axel Clavier si sentiva soffocare all’interno del bar alpino svizzero, dove pochi istanti prima aveva festeggiato il nuovo anno con amici e decine di altri ragazzi. Il sedicenne parigino è sfuggito all’incendio, scoppiato giovedì dopo la mezzanotte, forzando una finestra con un tavolo. Ma circa altri 40 partecipanti alla festa sono morti, tra cui un amico di Clavier, vittima di una delle peggiori tragedie della storia svizzera. L’incendio ha inoltre ferito circa 115 persone, la maggior parte delle quali gravemente, divampando nell’affollato bar Le Constellation, nella stazione sciistica di Crans-Montana, secondo quanto riferito dalla polizia. Clavier ha dichiarato all’Associated Press che “due o tre” dei suoi amici risultano dispersi ore dopo il disastro. L’adolescente parigino ha detto di non aver visto l’incendio scoppiare, ma di aver visto arrivare delle cameriere con bottiglie di champagne e candeline accese. Ha perso giacca, scarpe, telefono e carta di credito durante la fuga, ma “sono ancora vivo e sono solo cose inutili”. “Sono ancora sotto shock”, ha aggiunto il ragazzo.
In seguito al devastante incendio di Crans-Montana, che ha causato decine di vittime, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ha inviato un telegramma di condoglianze al presidente della Confederazione svizzera, Guy Parmelin. “In questo Capodanno, le notizie da Crans-Montana ci riempiono di grande dolore”. Ha poi proseguito: “Desidero esprimere le mie più sentite condoglianze a voi, al popolo svizzero e alle famiglie colpite. I nostri pensieri sono rivolti alle vittime, ai loro cari e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Auguro ai feriti una pronta e completa guarigione”.
Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà oggi a Crans-Montana in Svizzera per visitare le famiglie dei connazionali rimasti coinvolti nel tragico incendio occorso la notte di Capodanno nel bar Constellation, che ha provocato decine di morti e feriti, e per portare la solidarietà del Governo italiano. Lo riporta la Farnesina in una nota. L’ambasciatore d’Italia in Svizzera Cornado ha anticipato che all’arrivo della delegazione del ministro Tajani a Crans le autorità svizzere (Polizia di Sion) dovrebbero condividere la situazione completa degli italiani.
Il quadro degli italiani coinvolti nella sciagura di Crans Montana al momento conferma in totale 19 segnalazioni. Lo comunica la Farnesina in una nota. Si tratta di 3 pazienti trasferiti in Italia al Niguarda; 10 ospedalizzati (di due non c’è certezza sulle condizioni e l’ospedale, che dovrà venire da parte svizzera); 6 dispersi su cui tuttora non sono disponibili informazioni di nessun tipo. A ieri risultavano ancora 5 vittime da identificare (nazionalità non note) e 47 vittime totali, comunica ancora la Farnesina.
Due fotografie diffuse dall’emittente francese Bfmtv mostrerebbero il possibile momento di innesco dell’incendio scoppiato nel bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. Le immagini, scattate all’interno del locale da alcuni sopravvissuti e inviate all’emittente, documentano l’atmosfera dei festeggiamenti poco prima del rogo. In particolare, si notano bengala e fontane luminose accese in prossimità del soffitto, in un ambiente affollato dove i clienti celebravano l’arrivo del nuovo anno ordinando bottiglie di champagne e vini pregiati, decorate con candele scintillanti. In una delle due foto, la schiuma applicata al soffitto del locale appare avvolta dalle prime fiamme, probabilmente innescate dalle scintille provenienti dalle fontane luminose. Secondo alcuni testimoni citati dai media francesi, proprio l’uso di questi dispositivi pirotecnici all’interno del bar potrebbe aver provocato l’incendio che ha poi rapidamente divorato il locale. La prima immagine, scattata nel seminterrato del Constellation, mostra due persone che tengono in mano bottiglie di champagne; una di loro è sollevata sulle spalle dell’altra e si trova molto vicina al soffitto. La seconda foto immortala quello che potrebbe essere il momento esatto dell’innesco, con le scintille rivolte verso l’alto e le prime fiamme visibili nella parte superiore dell’immagine. L’incendio ha causato oltre 40 morti e numerosi feriti, secondo un bilancio ancora provvisorio. Le autorità svizzere hanno avviato un’indagine per accertare le cause del rogo e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del locale.
Molte famiglie rimangono incerte sulla sorte delle vittime il giorno dopo il devastante incendio di Crans-Montana. L’identificazione delle circa 40 vittime è ancora in corso, ha dichiarato questa mattina un portavoce della polizia. Il lavoro potrebbe richiedere diversi giorni, ha dichiarato il portavoce all’agenzia di stampa Keystone-Sda. Si tratta di un compito estremamente difficile, dato l’elevato numero di vittime, ha sottolineato. Nel frattempo, le autorità sono in stretto contatto con loro. Stanno anche fornendo supporto psicologico. Il numero esatto delle vittime non è stato ancora determinato con certezza.
Centinaia di persone si sono riunite ieri sera nella nota località sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, per rendere omaggio alle vittime travolte dalle fiamme nel bar ‘Le Constellation’ dove centinaia di persone, soprattutto giovani, stavano festeggiando l’arrivo del nuovo anno Residenti e turisti hanno deposto in silenzio fiori e lumini, riferisce la Radiotelevisione svizzera, secondo cui il bilancio della tragedia è di almeno 40 morti e 115 feriti.
Un centinaio di feriti nel devastante incendio di Crans-Montana è in condizioni critiche. Lo ha riferito il responsabile della sicurezza del Canton Vallese, Stéphane Ganzer, all’emittente francese Rtl. Ganzer ha parlato di “un bilancio terribile, forse in peggioramento ” dell’incendio di Crans-Montana.
“Penso che molti di loro siano in condizioni critiche”, ha aggiunto Ganzer, spiegando che “la situazione è in evoluzione”. “Delle centinaia di persone ricoverate in ospedale, molte non sono state identificate”, ha sottolineato il consigliere di Stato del Canton Vallese.