Crans-Montana, incendio fa strage in locale Le Constellation durante la festa di Capodanno: 47 morti e 115 feriti, 6 italiani dispersi. Tajani oggi sul posto – La diretta

Tragedia nella rinomata località sciistica svizzera di Crans-Montana nella notte di capodanno. Un incendio ha bruciato completamente il locale ‘Le Constellation’ dove centinaia di persone, moltissimi giovani, stavano festeggiando l’arrivo dell’anno nuovo. Il bilancio è attualmente di 47 vittime accertate e circa 115 feriti. Fra di loro “molti stranieri”, secondo le autorità.

Secondo i primi rilievi è da escludere la matrice dolosa e, al momento, le autorità non hanno effettuato fermi. Gli inquirenti pensano piuttosto a un ‘flashover’, ovvero un fenomeno che vede il fuoco propagarsi all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi causando una o più esplosioni. L’innesco – secondo quanto riferito da alcuni testimoni – sarebbe partito da candele posizionate in cima a bottiglie di champagne. Le fiamme si sarebbero avvicinate al tetto in legno della struttura che avrebbe preso fuoco. Inoltre il locale avrebbe avuto un’unica angusta porta di uscita.

“E’ fra le peggiori tragedie che il nostro Paese abbia mai conosciuto”, ha detto Guy Parmelin, presidente della Confederazione elvetica promettendo che ci sarà “massimo impegno” per accertare le cause. L’identificazione delle vittime necessiterà diversi giorni.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, oggi si recherà a Crans-Montana.