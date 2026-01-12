Crans-Montana: convalidato l’arresto di Jacques Moretti

Il Tribunale vallesano ha convalidato per tre mesi la custodia cautelare di Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation, a Crans-Montana, in relazione all’incendio in cui sono morte 40 persone a Capodanno. Lo riportano i media svizzeri. Per Jessica Moretti, moglie e co-proprietaria, erano stati chiesti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il Tribunale delle misure coercitive di Sion, nel confermare la detenzione preventiva per un periodo iniziale di tre mesi di Jacques Moretti, ha sottolineato nelle motivazioni di convalida dell’arresto “il rischio di fuga“. Lo riporta Rsi.

Il Tribunale si dichiara “disponibile a revocare la custodia cautelare a fronte di diverse misure richieste in via subordinata dal pubblico ministero, tra cui in particolare il versamento di cauzioni e misure adeguate per contrastare il rischio di fuga. Poiché la fissazione delle cauzioni richiede un’istruttoria minuziosa, nel frattempo deve prevalere la privazione della libertà”. Lo riporta Rsi, aggiungendo che il Tribunale ricorda “che la custodia cautelare è una detenzione procedurale destinata esclusivamente a garantire il corretto svolgimento delle indagini”.

“Rischio di fuga”

La procuratrice generale del Vallese Beatrice Pilloud, aveva motivato le sue decisioni con “una nuova analisi dettagliata del rischio di fuga“. In particolar modo su Jacques Moretti: “Tenuto conto delle sue dichiarazioni, del suo percorso di vita e della sua situazione in Svizzera e all’estero” si è ritenuto che ci fosse un “rischio di fuga concreto”. Entrambi i coniugi sono stati interrogati in procura lo scorso 9 gennaio.

L’autopsia su Riccardo Minghetti

Conferimento dell’incarico al medico legale per l’autopsia su Riccardo Minghetti e una richiesta di rogatoria internazionale in Svizzera. Con questi due atti, l’inchiesta della Procura di Roma sulla strage di Crans Montana. Questa mattina, negli uffici giudiziari di piazzale Clodio, è previsto il conferimento dell’incarico per la nomina del medico legale che dovrà eseguire l’autopsia su Riccardo Minghetti, 16 anni, una delle sei vittime italiane dell’ incendio.

Dopo questi atti la procura di Roma iscriverà i nomi dei due indagati in Svizzera (i coniugi Moretti), anche sul registro degli indagati. La Procura romana ha inoltre avanzato una richiesta di rogatoria internazionale alle autorità svizzere. Parallelamente, su delega dei pm di Roma, si stanno muovendo anche altre procure. A Genova l’autopsia su Emanuele Galeppini, 16 anni, è stata fissata per il 20 gennaio. A Bologna è stata disposta la riesumazione del corpo di Giovanni Tamburi, mentre restano sospese le tumulazioni di Chiara Costanzo e Achille Barosi.

Leonardo Bove da ieri al Niguarda

Leonardo Bove, 16enne ferito nell’incendio di Crans-Montana, è da ieri ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano. Finora il giovane era rimasto in un ospedale di Zurigo, che stava trattando le ustioni su oltre il 50% del corpo del ragazzo, oltre ai danni causati dall’inalazione di fumi velenosi. “Abbiamo avuto l’ok dai medici svizzeri al trasferimento e le condizioni meteo ci offrono una finestra utile per il viaggio”, aveva dichiarato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso.

Condizioni estremamente critiche

“Con l’arrivo di Leonardo da Zurigo siamo arrivati ad avere tutti i ragazzi che dovevano rientrare. È stato fatto il primo check questa mattina su Leonardo e le condizioni sono estremamente critiche“, ha spiegato. Con lui anche Kean Talingdan, suo compagno di classe al liceo Virgilio di Milano e ora “vicini di letto in questo momento in terapia intensiva”, ha precisato l’assessore.

“Ho avuto modo di incontrare la mamma di Leonardo. Era molto sollevata perché era a casa sua. Le abbiamo fatto una bellissima sorpresa: le abbiamo fatto trovare dentro, vicino al letto di Leonardo, Mattia, il fratello di Leonardo, il ragazzo che il primo di gennaio alle 21:30 mi ha mandato un WhatsApp al mio cellulare dicendomi ‘mio fratello è disperso, non sappiamo nulla di lui, non sappiamo che cosa sia successo, per cortesia ci aiuti’. Mattia è entrato in contatto con i nostri e piano piano abbiamo fatto quello che si doveva fare per riconoscere Leonardo”.

Bertolaso: “Un ragazzo è fuori pericolo”

“Questa mattina ho fatto un giro insieme ai primari dei due reparti. Ci sono due o tre situazioni molto migliorate: due persone probabilmente nei prossimi giorni le trasferiremo in altri ospedali e c’è un ragazzo di questo gruppo di giovani che si trova in condizioni migliori, si muove, si sposta. Ha comunque bisogno di tutta una serie di medicazioni continue, ma possiamo dire che è fuori pericolo, anche se non possiamo certo dire che il problema è risolto”, ha detto Bertolaso durante un punto stampa fuori dall’ospedale Niguarda”.

“Gli altri nove sono particolarmente critici, con diversi livelli di criticità. Dovranno trascorrere un periodo molto lungo in rianimazione e poi al centro ustioni. Per quello che si può fare stiamo facendo il possibile: non siamo pessimisti su nessuno di loro, ma la lotta è estremamente dura“, ha precisato Bertolaso.