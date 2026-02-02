Trump attacca i Grammy: “Sono inguardabili, è spazzatura. Epstein? Mai stato sulla sua isola”

“I Grammy Awards sono il peggio, praticamente inguardabili! La CBS è fortunata a non avere più questa spazzatura a infestare le sue onde radio. Il presentatore, Trevor Noah, chiunque sia, è quasi pessimo quanto Jimmy Kimmel agli Academy Awards per i bassi ascolti. Noah ha detto, sbagliando sul mio conto, che Donald Trump e Bill Clinton hanno trascorso del tempo sull’isola di Epstein. Sbagliato! Non posso parlare per Bill, ma non sono mai stato sull’isola di Epstein, né in nessun posto vicino, e fino alla falsa e diffamatoria dichiarazione di stasera, non sono mai stato accusato di esserci stato, nemmeno dai media che si occupano di fake news”.

Con queste parole sul suo social network ‘Truth’ il presidente americano Donald Trump attacca il conduttore dei Grammy Awards ed è pronto ad azioni legali contro le accuse di essere stato sull’isola del magnate Jeffrey Epstein. “Noah, un completo perdente, farebbe meglio a chiarire i fatti, e a chiarirli in fretta. Manderò i miei avvocati a fare causa a questo povero, patetico, senza talento, idiota di presentatore, e gli farò causa per un sacco di soldi. Chiedete al piccolo George Slopadopolus e ad altri come è andata a finire. Chiedete anche alla CBS! Preparati Noah, mi divertirò un mondo con te!”, ha aggiunto Trump.

Il presidente chiude il Kennedy Center per due anni

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato domenica che chiuderà il centro per le arti performative ‘Kennedy Center‘ di Washington per due anni a partire da luglio per lavori di ristrutturazione, la sua ultima proposta per rinnovare la storica sede da quando è tornato alla Casa Bianca. L’annuncio di Trump sui social media segue un’ondata di cancellazioni da parte di importanti artisti, musicisti e gruppi da quando il presidente ha estromesso la precedente leadership e ha aggiunto il suo nome all’edificio. Trump non ha menzionato nel suo post le recenti cancellazioni .La sua proposta, annunciata pochi giorni dopo la première di ‘Melania’, un documentario sulla first lady proiettato al centro, ha affermato che era soggetta all’approvazione del consiglio di amministrazione del ‘Kennedy Center’, che è stato rifornito di alleati da lui scelti. Trump stesso presiede il consiglio di amministrazione del centro. “Questa importante decisione, basata sul contributo di molti esperti altamente stimati, trasformerà un centro stanco e in rovina, che versa in cattive condizioni, sia finanziarie che strutturali, da molti anni, in un baluardo di arte, musica e intrattenimento di livello mondiale”, ha scritto Trump nel suo post.