Accoglienza contrastante per il capo della Casa Bianca, in teatro con la moglie Melania per assistere a "Les Misérables"

Fischi ma anche applausi e cori “Usa!Usa!”. Questa l’accoglienza riservata al presidente americano Donald Trump, che con la la First Lady Melania ha assistito alla prima teatrale di “Les Misérables”, al Kennedy Center di Washington DC.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata