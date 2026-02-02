Grammy 2026, Bad Bunny trionfa e attacca l’Ice: “Andate via”

Bad Bunny ha vinto il premio come miglior album dell’anno ai Grammy Awards 2026, chiudendo una serata sorprendente e storica. È la prima volta che un album in lingua spagnola si aggiudica il primo premio. “Porto Rico“, ha esordito Bad Bunny in spagnolo, ringraziando coloro che hanno creduto in lui, che hanno lavorato all’album e sua madre. “Voglio dedicare questo premio a tutte le persone che hanno dovuto lasciare la propria patria per inseguire i propri sogni”, ha detto in inglese. “Prima di ringraziare Dio, dirò una cosa: ICE fuori“, ha dichiarato, tra gli applausi delle celebrità presenti alla Crypto.com Arena di Los Angeles”. “Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani”, ha aggiunto il cantante portoricano attaccando la politica dell’amministrazione Trump sull’immigrazione. Harry Styles ha consegnato il premio: il cantante inglese si era già aggiudicato il primo premio nel 2023 con ‘Harry’s House‘. Quell’anno ha battuto proprio Bad Bunny, che era stato nominato per ‘Un Verano Sin Ti’, il primo album in lingua spagnola a essere in lizza nella categoria. Billie Eilish ha vinto il premio come canzone dell’anno con ‘Wildflower‘ e ha approfittato dell’occasione per unirsi al coro di musicisti che domenica hanno criticato le autorità per l’immigrazione. “Nessuno è illegale su una terra rubata”, ha detto mentre ritirava il premio per la canzone dal suo album del 2024 ‘Hit Me Hard and Soft’.

Olivia Dean: “Sono qui come nipote di immigrati”

Prima che Bad Bunny si portasse a casa il premio per il miglior album di musica urbana, Olivia Dean è stata nominata miglior artista emergente. “Non avrei mai immaginato di essere qui”, ha detto, ricevendo il suo primo Grammy mentre si asciugava le lacrime. “Sono qui come nipote di un immigrato. Non sarei qui… Sono il frutto del coraggio e penso che queste persone meritino di essere celebrate”, ha aggiunto. Kendrick Lamar e SZA hanno vinto il premio come registrazione dell’anno per ‘Luther’. Lamar ha anche vinto il primo premio televisivo della serata, il premio per l’album rap per ‘GNX’, ritirando il trofeo da Queen Latifah e Doechii. “È un onore essere qui”, ha detto nel suo discorso di ringraziamento. “L’hip-hop sarà sempre qui… Avremo la sua cultura con noi”. La vittoria significa che Lamar ha battuto il record di Jay-Z diventando il rapper con il maggior numero di Grammy in carriera. Jay-Z ne ha vinti 25; dopo aver vinto il premio per l’album rap e il disco dell’anno, il totale di Lamar è di 27.Il premio per l’album pop vocale è andato invece a Lady Gaga per ‘Mayhem’. “Ogni volta che sono qui, sento ancora il bisogno di darmi un pizzicotto”, ha detto Lady Gaga nel suo discorso. Il premio per l’esibizione pop solista è andato a Lola Young per ‘Messy’, il cui discorso ha giocato con lo spirito del brano. “Non so cosa dire”, ha scherzato, riferendosi al fatto che “ovviamente” non aveva un discorso preparato. “Sono molto, molto grata per questo”. La categoria inaugurale per gli album country contemporanei è andata a Jelly Roll per ‘Beautifully Broken’. Pharrell Williams ha ricevuto il Dr. Dre Global Impact Award. “A tutti coloro che sono in questa stanza e credono nel potere della musica nera”, ha detto, “grazie di cuore”.E a Cher è stato conferito il Lifetime Achievement Award 2026. “L’unica cosa che voglio che voglio solo dirvi: non rinunciate mai ai vostri sogni”, ha detto la cantante.

Un intenso segmento in memoria dei Grammy Awards ha celebrato l’eredità dei defunti D’Angelo e Roberta Flack durante la 68a cerimonia annuale di domenica sera. Lauryn Hill è salita sul palco dei Grammy per la prima volta dal 1999, quando divenne la prima artista hip-hop a vincere il premio come album dell’anno con ‘The Miseducation of Lauryn Hill’.Il tributo a D’Angelo è stato innanzitutto un medley di diverse canzoni, tra cui ‘Brown Sugar’ con Lucky Daye, ‘Lady’ con Raphael Saadiq e Anthony Hamilton e ‘Devil’s Pie’ con Leon Thomas. Poi, Hill ha concentrato la sua attenzione su Roberta Flack: ‘First Time Ever I Saw Your Face’ con Jon Batiste, ‘Where Is The Love’ con John Legend e Chaka Khan, e un mix di ‘Feel Like Makin’ Love’ e ‘Killing Me Softly with His Song’ con il suo compagno di band nei Fugees, Wyclef Jean.Se c’è stato un set che ha dato l’impressione di una performance artistica d’avanguardia domenica sera, è stato il medley di Tyler, the Creator di ‘Thought I Was Dead’, ‘Like Him’ (in cui si è unito a Regina King) e ‘Sugar On My Tongue’. È stato un vero spettacolo. Tutti gli otto candidati nella categoria miglior artista emergente hanno partecipato a un medley durante la cerimonia di premiazione, su più palchi, nei corridoi posteriori dell’arena e persino sulla banchina di carico del locale. È stato un interessante e impressionante mix di stili diversi, dal soul britannico di Lola Young e Olivia Dean al pop ipnotico di Addison Rae e Katseye. Le Marías hanno dato il via alla serata con il loro indie rock sognante; Sombr e Alex Warren hanno proposto le loro hit radiofoniche, rispettivamente ’12 to 12′ e ‘Ordinary’. Leon Thomas ha ricordato al pubblico perché è l’unico candidato anche per il premio Album dell’anno con il suo R&B completo.I successi sono arrivati a raffica nella prima ora dello show. Rosé e Bruno Mars hanno aperto i Grammy con un’interpretazione elettrica del loro successo pop multiculturale, ‘APT’; la cantante delle Blackpink ha incarnato una Gwen Stefani pop-punk con la sua cravatta e i capelli biondo platino. Sabrina Carpenter con il suo bacio d’addio a ‘Manchild’. Justin Bieber ha rallentato il ritmo con ‘Yukon’ dal suo album di ritorno ‘Swag’. Lady Gaga ha reinterpretato la sua hit ‘Abracadabra’ in versione electro-rock.Un tema emozionante e anticipato della 68a edizione dei Grammy Awards? I vincitori per la prima volta. Durante la cerimonia di premiazione tenutasi presso l’adiacente Peacock Theater di Los Angeles prima dello show principale, il Dalai Lama ha vinto il suo primo Grammy per la categoria audiolibro, narrazione e registrazione narrativa. ‘Golden’ di KPop Demon Hunters ha vinto il premio per la canzone scritta per i media visivi alla cerimonia di premiazione, segnando la prima volta che un artista K-pop si aggiudica un Grammy. Gli autori hanno pronunciato il loro discorso di ringraziamento sia in inglese che in coreano, sottolineando il fascino bilingue del brano.Il premio per il film musicale è andato a ‘Music for John Williams’, il che significa che il regista Steven Spielberg ha ufficialmente vinto il suo primo Grammy. Questo lo rende un vincitore dell’EGOT, ovvero un artista ad aver vinto almeno una volta un Emmy, un Grammy, un Tony e un Oscar.

Il conduttore prende in giro Nicki Minaj: “E’ ancora da Trump”

Il comico Trevor Noah si è nuovamente aggirato tra il pubblico durante il suo monologo di apertura dei Grammy Awards, prendendo in giro le star mentre si trovava proprio accanto a loro, ma ha riservato la sua battuta più astuta a qualcuno che era assente. “Nicki Minaj non è qui”, ha detto Noah, tra gli applausi del pubblico della Crypto.com Arena. “È ancora alla Casa Bianca con Donald Trump a discutere di questioni molto importanti”, ha aggiunto a proposito della cantante ‘trumpiana’. Questa settimana Minaj ha fatto visita al presidente e lodato il suo operato, il culmine di un’iniziativa MAGA (Make America’s Good) che ha intrapreso negli ultimi mesi. Noah ha imitato Trump dicendo: “In realtà Nicki, ho il sedere più grosso, lo dicono tutti, Nicki”.