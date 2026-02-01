Caso Epstein, Trump: "Nuovi file mi scagionano. Cospirazione per danneggiarmi politicamente"

“Sembra che lo scrittore Michael Wolff stesse cospirando con Epstein per danneggiarmi. Non l’ho visto con i miei occhi, ma alcune persone molto importanti mi hanno detto che non solo mi scagiona, ma è l’opposto di ciò che sperava la sinistra radicale”. Lo ha detto Donald Trump a bordo dell’Air Force One parlando dell’ultima pubblicazione dei nuovi file sul caso Epstein. “Sembra che Wolff, che è uno scrittore di terza categoria, stesse cospirando con Jeffrey Epstein per danneggiarmi, politicamente o in altro modo, e questo è risultato chiaro e forte. Quindi probabilmente citeremo in giudizio Wolff per questo”, ha aggiunto Trump