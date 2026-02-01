Iran, Trump: “Teheran sta parlando seriamente con noi”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che l’Iran sta “parlando seriamente” con Washington e spera che Teheran accetti un accordo per rinunciare alle armi nucleari. Lo riportano i media statunitensi. Alla domanda dei giornalisti a bordo dell’Air Force One su quali siano le sue ultime riflessioni sull’Iran, Trump inizialmente si rifiuta di rispondere, prima di ribadire di aver inviato ingenti risorse militari nella regione. “Spero che negozino qualcosa di accettabile”, afferma.

Khamenei: “Attacco scatenerebbe guerra regionale”

Qualsiasi attacco da parte degli Stati Uniti in Iran scatenerebbe una “guerra regionale” in Medio Oriente. È l’allarme lanciato dalla guida suprema di Teheran, l’ayatollah Ali Khamenei, in risposta alle minacce di Donald Trump di un attacco militare contro la repubblica islamica.

Groenlandia, Trump: “Avviati i negoziati, prossimi a un accordo”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato sabato che i negoziati sulla Groenlandia sono iniziati e sono prossimi a un accordo, descrivendo i colloqui come fondamentali per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Lo riportano i media statunitensi. Rispondendo alla domanda di un giornalista a bordo dell’Air Force One su eventuali aggiornamenti sui negoziati in Groenlandia e sui contatti con i leader europei, Trump ha affermato che il processo stava già procedendo. “Abbiamo avviato una negoziazione e credo che ci sia un accordo abbastanza ampio. Voglio dire, vogliono che lo facciamo – ha affermato Trump – Penso che sarà un buon accordo per tutti, un accordo molto importante in realtà, dal punto di vista della sicurezza nazionale, un accordo molto, molto importante. Credo che troveremo un accordo”.

Caso Epstein, Trump: “I file mi assolvono”

“Non li ho visti di persona ma ho parlato con alcune persone molto importanti che mi hanno detto che non solo mi assolvono, sono l’opposto di quello che alcune persone sperano, sapete, la sinistra radicale”. Sono le prime parole di Donald Trump, riportate da Sky News Uk, in merito alle nuove rivelazione dei file di Jeffrey Epstein, parlando a bordo dell’Air Force One durante il volo verso la Florida.