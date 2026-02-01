Iran, il presidente del parlamento: "Consideriamo i militari Ue dei terroristi"

Il presidente del parlamento dell’Iran ha dichiarato domenica che la Repubblica Islamica considera ora tutte le forze armate dell’Unione Europea come gruppi terroristici, reagendo con veemenza dopo che il blocco ha dichiarato la Guardia Rivoluzionaria paramilitare del Paese un gruppo terroristico per la sua sanguinosa repressione delle proteste nazionali. L’Iran ha utilizzato una legge del 2019 per dichiarare reciprocamente terroristiche le forze armate di altre nazioni, dopo che gli Stati Uniti avevano dichiarato la Guardia un gruppo terroristico nello stesso anno. “Cercando di colpire la Guardia, che è stata la più grande barriera alla diffusione del terrorismo in Europa, gli europei si sono in realtà dati la zappa sui piedi e, ancora una volta attraverso la cieca obbedienza agli americani, hanno deciso contro gli interessi del proprio popolo”, ha detto Qalibaf. I legislatori presenti alla sessione hanno poi intonato slogan come “Morte all’America!” e “Morte a Israele!”.