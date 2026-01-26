Minneapolis, Alex Pretti ucciso dall’ICE. Trump: “Colpa del caos scatenato dai Democratici” – La diretta

Cresce la tensione negli Stati Uniti dove sabato un uomo di 37 anni, Alex Pretti, è stato ucciso a Minneapolis dall’ICE, la United States Immigration and Customs Enforcement. La tragedia è avvenuta qualche settimana dopo la morte di Renee Good, freddata il 7 gennaio scorso da un agente federale, sempre a Minneapolis. Migliaia di persone nel frattempo continuano a invadere le strade delle città statunitensi per protestare contro le violenze messe in atto dall’ICE. Barack Obama è intervenuto sulla tragedia definendola “un campanello d’allarme per ogni americano” mentre Donald Trump ha dato la colpa di tutto ciò ai dem. Secondo il presidente Usa Pretti e Good “hanno perso la vita a causa del caos scatenato dai democratici“.

Alex Pretti ucciso dall'ICE, tensioni a Minneapolis – La diretta