Minneapolis, Alex Pretti ucciso dall’ICE. Trump: “Colpa del caos scatenato dai Democratici” – La diretta

Cresce la tensione negli Stati Uniti dove sabato un uomo di 37 anni, Alex Pretti, è stato ucciso a Minneapolis dall’ICE, la United States Immigration and Customs Enforcement. La tragedia è avvenuta qualche settimana dopo la morte di Renee Good, freddata il 7 gennaio scorso da un agente federale, sempre a Minneapolis. Migliaia di persone nel frattempo continuano a invadere le strade delle città statunitensi per protestare contro le violenze messe in atto dall’ICE. Barack Obama è intervenuto sulla tragedia definendola “un campanello d’allarme per ogni americano” mentre Donald Trump ha dato la colpa di tutto ciò ai dem. Secondo il presidente Usa Pretti e Good “hanno perso la vita a causa del caos scatenato dai democratici“.
Il presidente Usa, Donald Trump, ha ricevuto decine di telefonate durante il fine settimana da funzionari dell’amministrazione e senatori a proposito di quanto accaduto a Minneapolis. Lo riporta il Wall Street Journal (Wsj), citando alcuni consiglieri, secondo cui alcuni sono preoccupati che l’opinione pubblica si sia rivoltata contro le azioni dell’amministrazione in materia di immigrazione.
Secondo quanto riporta il giornale, dei collaboratori del presidente hanno iniziato a considerare la situazione sempre più instabile a Minneapolis come un peso politico e ritengono che la Casa Bianca dovrebbe cercare una via d’uscita, mentre altri membri dell’amministrazione ritengono che porre fine agli attuali sforzi a Minneapolis equivarrebbe a una capitolazione nei confronti della sinistra.
Il governatore del Minnesota, il democratico Tim Walz, ha respinto la richiesta dell’amministrazione Trump di porre fine alle politiche delle cosiddette ‘città santuario’ per i migranti e condividere con il governo federale i dati relativi a Medicaid, assistenza alimentare ed elettori per “porre fine al caos in Minnesota”. Lo riporta la Cnn, riferendo che in conferenza stampa Walz ha dichiarato che “non è un tentativo serio”.
Sabato l’Attorney General, Pam Bondi, aveva inviato una lettera a Walz esortandolo ad abrogare le politiche di asilo e a consentire alla divisione Diritti civili del dipartimento di Giustizia di accedere alle liste elettorali dello Stato. Domenica il presidente Donald Trump ha ribadito le richieste, invitando i democratici del Minnesota a “cooperare formalmente con l’amministrazione Trump per far rispettare le leggi della nostra nazione, piuttosto che resistere e alimentare le fiamme della divisione, del caos e della violenza”.
Il segretario di Stato del Minnesota, Steve Simon, ha definito la lettera di Bondi “profondamente inquietante”: “La risposta alla richiesta della procuratrice generale Bondi è no. La sua lettera è un tentativo scandaloso di costringere il Minnesota a fornire al governo federale dati privati su milioni di cittadini statunitensi, in violazione delle leggi statali e federali”, ha affermato in una dichiarazione.
La Minnesota Chiefs of Police Association (Mcpa) ha chiesto un incontro con il presidente Usa Donald Trump per discutere della sicurezza pubblica in Minnesota. “Gli agenti delle forze dell’ordine del Minnesota stanno affrontando sfide sempre più impegnative nell’adempimento dei loro compiti fondamentali di protezione della vita, applicazione della legge e servizio alle comunità in conformità con i principi costituzionali”, si legge in un comunicato pubblicato sull’account X dell’organizzazione, che rappresenta circa 700 leader delle forze dell’ordine e della sicurezza pubblica in servizio e in pensione del Minnesota. Nella nota, la Mcpa dichiara di volere instaurare un dialogo “costruttivo e tempestivo”.
Lo stato americano del Minnesota ha respinto domenica le condizioni poste dal procuratore generale degli Stati Uniti Pam Bondi per ridurre le operazioni federali di immigrazione nello stato a seguito delle crescenti tensioni seguite alla seconda sparatoria mortale che ha coinvolto agenti federali dell’immigrazione. “La risposta alla richiesta del procuratore generale Bondi è no”, ha affermato domenica in una dichiarazione il segretario di Stato del Minnesota Steve Simon, respingendo la richiesta di Bondi di quella che ha descritto come una soluzione di buon senso con il governo federale.
In una lettera inviata sabato al governatore del Minnesota Tim Walz, Bondi ha delineato tre richieste: concedere al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) l’accesso agli elenchi di registrazione degli elettori del Minnesota, condividere i registri dei programmi di assistenza sociale statali con le autorità federali e abrogare le politiche delle città santuario che limitano la cooperazione con l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti.
Queste misure “ripristineranno lo stato di diritto, sosterranno gli ufficiali dell’ICE e porranno fine al caos in Minnesota”, ha affermato Bondi. “La sua lettera è un tentativo scandaloso di costringere il Minnesota a fornire al governo federale dati privati ??su milioni di cittadini statunitensi, violando le leggi statali e federali”, ha affermato Simon nella sua dichiarazione.
Circa 3.000 agenti federali dell’immigrazione sono stati dispiegati nelle città di Minneapolis e St. Paul nell’ambito dell’operazione Metro Surge, iniziata nel dicembre 2025. Il dispiegamento federale supera ora il numero complessivo di agenti di polizia giurati in entrambe le città.
L’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, ha accusato l’amministrazione Trump di aver mentito al popolo americano in merito alle sparatorie avvenute a Minneapolis per mano degli ufficiali federali dell’immigrazione. In una dichiarazione rilasciata domenica, l’ex presidente democratico ha condannato con fermezza le “scene orribili” di Minneapolis “che non avrei mai pensato potessero verificarsi in America”.
“Persone, compresi bambini, sono state sequestrate dalle loro case, dai luoghi di lavoro e dalle strade da agenti federali mascherati. Manifestanti pacifici e cittadini che esercitavano il loro diritto costituzionale di osservare e documentare le forze dell’ordine sono stati arrestati, picchiati, colpiti da gas lacrimogeni e, cosa ancora più grave, nei casi di Renee Good e Alex Pretti, uccisi a colpi d’arma da fuoco”, ha continuato Clinton, riferendosi a due residenti di Minneapolis di 37 anni, uccisi a colpi d’arma da fuoco questo mese da agenti federali. “Tutto questo è inaccettabile e avrebbe dovuto essere evitato”, ha continuato.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al Congresso di approvare una legge per porre fine alle politiche di giurisdizione per gli immigrati mentre aumentano le tensioni per la sparatoria mortale di un uomo di 37 anni a Minneapolis, l’ultimo violento scontro tra agenti dell’ICE e manifestanti in tutto il Paese.
In un post su Truth Social, Trump ha scritto che sta “invitando il Congresso degli Stati Uniti ad approvare immediatamente una legge per porre fine alle città santuario” e chiedendo al governatore del Minnesota Tim Walz, al sindaco di Minneapolis Jacob Frey e a tutti i sindaci e governatori democratici “di collaborare formalmente con l’amministrazione Trump per far rispettare le leggi della nostra nazione, piuttosto che resistere e alimentare le fiamme della divisione, del caos e della violenza”.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato un lungo post sulla sua piattaforma Truth Social, in cui ha accusato la leadership democratica dell’omicidio di due cittadini americani, Alex Pretti e Renee Good, da parte di agenti dell’ICE. Trump ha dichiarato domenica che in cinque stati repubblicani, Texas, Florida, Tennessee, Georgia e Louisiana, l’ICE ha arrestato 150.245 presunti immigrati clandestini senza proteste o caos.
“Perché? Perché la polizia locale e l’ICE stanno collaborando e lavorando insieme”, ha detto Trump su Truth Social .Nelle città e negli stati governati dai democratici, ha affermato, le autorità si sono rifiutate di collaborare con l’ICE e hanno incoraggiato “gli agitatori di sinistra a ostacolare illegalmente le loro operazioni”. “Così facendo, i democratici stanno anteponendo i criminali immigrati clandestini ai cittadini rispettosi della legge e contribuenti, e hanno creato circostanze pericolose per tutti i soggetti coinvolti. Tragicamente, due cittadini americani hanno perso la vita a causa del caos scatenato dai democratici”, ha aggiunto.
I senatori democratici hanno promesso di opporsi a un disegno di legge sui finanziamenti per il Dipartimento della sicurezza interna in seguito alla morte per arma da fuoco di un uomo del Minnesota di 37 anni , una posizione che aumenta la prospettiva di una chiusura parziale del governo entro la fine della settimana.
Il leader democratico del Senato Chuck Schumer, in un post sui social media poche ore dopo la sparatoria di sabato, ha affermato che ciò che sta accadendo in Minnesota è “spaventoso” e che i democratici “non forniranno i voti per procedere al disegno di legge di bilancio se verrà incluso il disegno di legge sui finanziamenti del Dhs”.
Sei delle 12 proposte di legge di spesa annuali per l’attuale anno di bilancio sono state firmate dal Presidente Donald Trump. Altre sei sono in attesa di approvazione al Senato, nonostante la rivolta dei Democratici alla Camera e le crescenti richieste di impeachment per la Segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem.
I democratici chiedono agli ufficiali federali dell’immigrazione di lasciare lo stato americano del Minnesota dopo che un agente della pattuglia di frontiera statunitense ha sparato mortalmente a un uomo a Minneapolis, scatenando scontri con i manifestanti che si sono riversati nelle strade di una città già scossa da un’altra sparatoria avvenuta qualche settimana prima.
I funzionari federali hanno affermato che gli agenti hanno agito per legittima difesa aprendo il fuoco sabato mattina, ora locale, quando Alex Pretti, un infermiere di 37 anni del reparto di terapia intensiva, è intervenuto in uno scontro tra un agente dell’immigrazione e una donna per strada. L’ultima sparatoria ha scatenato una battaglia legale per il controllo delle indagini e ha rinnovato le richieste da parte delle autorità statali e cittadine di porre fine all’ondata di immigrazione che ha travolto Minneapolis e le città limitrofe.
Donald Trump afferma che l’amministrazione sta “riesaminando tutto” sulla sparatoria di Minneapolis In un’intervista al Wall Street Journal, il presidente dichiara che gli ufficiali addetti all’immigrazione “a un certo punto” lasceranno la zona. Il presidente Trump – stando a quato riposrta il Wsj si è rifiutato di dire se l’agente federale che ha ucciso a colpi d’arma da fuoco un uomo in Minnesota questo fine settimana abbia agito in modo appropriato.