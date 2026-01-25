Minneapolis, Alex Pretti ucciso dall’ICE. Obama: “Campanello d’allarme per ogni americano”

Barack Obama condanna l’uccisione di Alex Pretti da parte di un agente dell’ICE, la United States Immigration and Customs Enforcement. “L’omicidio di Alex Pretti è una tragedia straziante e dovrebbe anche essere un campanello d’allarme per ogni americano, a prescindere dal partito, che si rende conto che molti dei nostri valori fondamentali come nazione sono sempre più sotto attacco”, ha scritto sui social l’ex presidente statunitense. L’assassinio dell’infermiere di 37 anni è arrivato qualche settimana dopo la morte di Renee Good, avvenuta il 7 gennaio scorso sempre per mano di un agente federale.

The killing of Alex Pretti is a heartbreaking tragedy. It should also be a wake-up call to every American, regardless of party, that many of our core values as a nation are increasingly under assault. pic.twitter.com/0JmEsJ1QFW — Barack Obama (@BarackObama) January 25, 2026

Il comunicato di Barack e Michelle Obama

“Le forze dell’ordine federali e gli agenti dell’immigrazione hanno un lavoro difficile. Ma gli americani si aspettano che svolgano i loro compiti in modo legale e responsabile, e che collaborino con i funzionari statali e locali, piuttosto che agire contro di loro, per garantire la sicurezza pubblica. Questo non è ciò che stiamo vedendo in Minnesota. Anzi, stiamo assistendo al contrario”, ha detto ancora l’ex presidente Usa in un comunicato firmato insieme alla moglie Michelle Obama.

“Da settimane, persone in tutto il Paese sono giustamente indignate per lo ‘spettacolo’ di reclute dell’Ice mascherate e altri agenti federali che agiscono impunemente, adottando tattiche che sembrano progettate per intimidire, molestare, provocare e mettere in pericolo i residenti di una grande città americana”, ha aggiunto.

“Queste tattiche senza precedenti – che persino l’ex avvocato capo del Dipartimento della Sicurezza Interna nel primo governo Trump ha definito imbarazzanti, illegali e crudeli – hanno ora portato agli omicidi di due cittadini statunitensi. Eppure, invece di cercare di imporre una qualche forma di disciplina e responsabilità sugli agenti inviati, il presidente e i funzionari dell’attuale amministrazione sembrano ansiosi di intensificare la situazione, offrendo spiegazioni pubbliche sugli omicidi di Mr. Pretti e Renee Good che non si basano su alcuna indagine seria e che sembrano contraddette direttamente dalle prove video”, ha affermato ancora l’ex presidente.

“Questo deve finire. Spero che, dopo questa recente tragedia, i funzionari dell’amministrazione riconsiderino il loro approccio e comincino a trovare modi per collaborare costruttivamente con il governatore Walz e il sindaco Frey, così come con le forze di polizia statali e locali, per evitare ulteriori caos e raggiungere obiettivi legittimi di applicazione della legge”, ha sottolineato Obama. “Nel frattempo, ogni americano dovrebbe sostenere e trarre ispirazione dall’ondata di proteste pacifiche a Minneapolis e in altre parti del Paese. Esse sono un promemoria tempestivo del fatto che, in ultima analisi, spetta a ciascuno di noi, come cittadini, parlare contro l’ingiustizia, proteggere le nostre libertà fondamentali e ritenere il nostro governo responsabile”.