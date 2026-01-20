Groenlandia, Trump: “Gli europei non opporranno molta resistenza”. E minaccia dazi del 200% su vini e champagne – La diretta

Stati Uniti e Unione europea sempre più distanti in merito alla Groenlandia, isola artica che fa parte del Regno di Danimarca e su cui Donald Trump vuole mettere le mani. Il presidente Usa continua a criticare Ue e Nato: ha annunciato dazi del 10% nei confronti dei Paesi che hanno portato le proprie truppe in Groenlandia e ha minacciato tariffe del “200% su vini e champagne”. Ad alimentare le tensioni è stata anche una sua lettera, inviata al primo ministro della Norvegia Jonas Gahr Støre, in cui mette in dubbio che la Danimarca abbia davvero il diritto di governare l’isola. Inoltre ha affermato di non sentirsi “più in dovere di pensare esclusivamente alla pace” dato non gli è stato assegnato il Nobel per la Pace.

Groenlandia, tensione tra Usa e Ue – La diretta di oggi 20 gennaio Inizio diretta: 20/01/26 07:00 Fine diretta: 20/01/26 23:00