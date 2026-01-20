Trump pubblica un messaggio privato di Macron, sui social anche la bandiera Usa in Groenlandia

Il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth, ha pubblicato lo screenshot di un messaggio privato inviato da Emmanuel Macron. Il presidente francese si propone per organizzare un incontro del G7 a Parigi per giovedì pomeriggio, al quale potrebbe anche invitare a margine i russi, nonché i danesi, in cui ipotizza di discutere della Groenlandia.

Nel messaggio inoltre il presidente francese propone a Trump di cenare insieme a Parigi giovedì sera. “Amico mio, siamo perfettamente allineati sulla Siria e possiamo fare grandi cose sull’Iran. Non capisco cosa stai facendo in Groenlandia”, si legge nel messaggio di Macron. E ancora: “Proviamo a costruire grandi cose: 1) Posso organizzare un incontro del G7 dopo Davos a Parigi giovedì pomeriggio. Posso invitare gli ucraini, i danesi, i siriani e i russi a margine. 2) Ceniamo insieme a Parigi giovedì prima che tu torni negli Stati Uniti”.

Lo staff di Macron conferma l’autenticità del messaggio

Lo staff del presidente francese Emmanuel Macron ha confermato all’emittente Bfmtv l’autenticità del messaggio di Macron a Donald Trump che il presidente Usa ha condiviso sul suo social Truth. Le fonti hanno sottolineato che si trattava di un “messaggio privato”.

Trump e l’immagine con la bandiera Usa in Groenlandia

Il presidente Usa Trump ha poi pubblicato altri due post con immagini modificate in cui si vedono bandiere degli Stati Uniti sulla Groenlandia. Una delle immagini sembra una versione modificata della foto di agosto 2025, quando i leader europei si recarono a Washington da Trump: il pannello di presentazione è stato modificato in modo che una bandiera a stelle e strisce copra Usa, Canada e Groenlandia.

Nel post successivo, inoltre, si vede un’illustrazione che raffigura Trump mentre pianta la bandiera Usa in Groenlandia, affiancato dal segretario di Stato Marco Rubio e dal vice presidente JD Vance; e in primo piano si vede un cartello con la scritta ‘Groenlandia – Territorio Usa’.

Immagine pubblicata da Donald Trump su Truth, 20 gennaio 2026

Da Trump elogi a Rutte

Sempre sul social Truth ha invece elogiato Mark Rutte pubblicando, anche qui, il testo di un messaggio ricevuto dal segretario della Nato. Dallo screenshot si legge che Rutte lo elogia per il suo lavoro su Siria, Gaza e Ucraina e gli dice di essere “impegnato per trovare una soluzione per la Groenlandia”. “Grazie a Mark Rutte, il segretario generale della Nato!”, recita il post di Trump. Nel messaggio del segretario dell’Alleanza Atlantica si legge: “Signor presidente, caro Donald – quello che hai ottenuto oggi in Siria è incredibile. Userò i miei impegni con i media a Davos per mettere in risalto il tuo lavoro lì, a Gaza e in Ucraina. Sono impegnato per trovare una soluzione per la Groenlandia. Non vedo l’ora di vederti. Tuo, Mark”.