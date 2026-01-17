Groenlandia, Trump: “Dall’1 febbraio dazi al 10% a Paesi che hanno inviato truppe”

“Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia si sono recati in Groenlandia per scopi sconosciuti. Si tratta di una situazione molto pericolosa per la sicurezza e la sopravvivenza del nostro pianeta. Questi Paesi, che stanno giocando una partita molto pericolosa, hanno messo in gioco un livello di rischio insostenibile”. È quanto scrive in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Pertanto, al fine di proteggere la pace e la sicurezza globali, è imperativo adottare misure forti affinché questa situazione potenzialmente pericolosa finisca rapidamente e senza discussioni”, annuncia, “a partire dal 1° febbraio 2026, a tutti i paesi sopra menzionati (Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia) sarà applicata una tariffa del 10% su tutte le merci inviate agli Stati Uniti d’America”. “Il 1° giugno 2026, la tariffa sarà aumentata al 25%”, ha aggiunto Trump.