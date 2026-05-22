Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, record di donazioni con il 5×1000

Sempre più contribuenti scelgono di donare il 5×1000 alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Secondo i dati pubblicati dalla Agenzia delle Entrate, relativi al 2025, l’ente ha raccolto 286.934 firme per un totale di oltre 14,3 milioni di euro. L’istituto di Candiolo (nel Torinese) è secondo nella top 10 dei destinatari del 5×1000 (unico ente della regione nei primi posti di questa speciale classifica) alle spalle di Fondazione Airc e davanti a Emergency, Lega del filo d’oro, Ail, Istituto europeo di oncologia, Medici Senza Frontiere, Fondazione italiana sclerosi multipla, Save the children e Fondazione dell’ospedale pediatrico Anna Meyer.