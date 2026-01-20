Home > Esteri > Macron e gli occhiali alla Top Gun a Davos, ecco perché

Look alla Top Gun sfoggiato da Emmanuel Macron al World Ecomonic Forum di Davos, in Svizzera. Sono giorni che il presidente francese convive con un problema all’occhio destro, che ha deciso di celare dietro un paio di occhiali da sole a goccia. Un espediente utilizzato anche recentemente al Palazzo dell’Eliseo: “Vi prego di scusarmi, ma dovrò indossarli per un po’”, aveva spiegato Macron alla presidente dell’Assemblea Nazionale Yael Braun-Pivet, al presidente del Senato Gérard Larcher e ai rappresentanti di diversi gruppi politici del Congresso della Nuova Caledonia.

Macron, l’occhio rosso e la battuta alle truppe: “Consideratelo un riferimento all’Eye of the Tiger”

Durante il discorso di Capodanno alle forze armate francesi, Macron aveva già scherzato sul disturbo che ha colpito il suo occhio: “Vi prego di scusare l’aspetto sgradevole del mio occhio. Si tratta, ovviamente, di qualcosa di del tutto innocuo. Consideratelo semplicemente un riferimento involontario all’Eye of the Tiger… Per chi coglie il riferimento, è un segno di determinazione”, aveva ironizzato il presidente francese citando il brano della colonna sonora del film ‘Rocky III’.