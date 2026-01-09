Crans-Montana, oggi l’interrogatorio dei coniugi Moretti. In Svizzera lutto nazionale – La diretta

I coniugi Moretti oggi in procura a Sion, in Svizzera, per l’interrogatorio, il primo in qualità di sospettati, per l‘incendio scoppiato la notte di Capodanno nel loro bar Le Constellation, a Crans–Montana, costata la vita a 40 giovani. In Svizzera oggi proclamato il lutto nazionale per le vittime del rogo: alle 13.45 si terrà la cerimonia commemorativa ufficiale con oltre 1.000 ospiti, svizzeri e stranieri.

Jessica e Jacques Moretti – accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio doloso colposo – sono due ristoratori francesi di origine corsa, proprietari di diverse ville e ristoranti, acquistati con fondi propri e senza mai ricorrere a prestiti. Sono entrati nel mercato immobiliare di Crans-Montana nel 2020 con il bar Le Constel, poi acquistato e ribattezzato Le Constellation. La loro ascesa arriva dopo una condanna nel 2008 in Francia di Jacques che ha scontato quattro mesi di carcere per sfruttamento della prostituzione aggravato, con altri otto mesi sospesi.