Crans-Montana, oggi l’interrogatorio dei coniugi Moretti. In Svizzera lutto nazionale – La diretta

I coniugi Moretti oggi in procura a Sion, in Svizzera, per l’interrogatorio, il primo in qualità di sospettati, per l‘incendio scoppiato la notte di Capodanno nel loro bar Le Constellation, a Crans–Montana, costata la vita a 40 giovani. In Svizzera oggi proclamato il lutto nazionale per le vittime del rogo: alle 13.45 si terrà la cerimonia commemorativa ufficiale con oltre 1.000 ospiti, svizzeri e stranieri.
Jessica e Jacques Moretti – accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio doloso colposo – sono due ristoratori francesi di origine corsa, proprietari di diverse ville e ristoranti, acquistati con fondi propri e senza mai ricorrere a prestiti. Sono entrati nel mercato immobiliare di Crans-Montana nel 2020 con il bar Le Constel, poi acquistato e ribattezzato Le Constellation. La loro ascesa arriva dopo una condanna nel 2008 in Francia di Jacques che ha scontato quattro mesi di carcere per sfruttamento della prostituzione aggravato, con altri otto mesi sospesi.
Sébastien Fanti, avvocato dei familiari delle vittime, ha affermato all’emittente pubblica svizzera Rts, di rammaricarsi per il fatto che le autorità abbiano permesso ai coniugi Moretti, proprietari del bar di Crans-Montana, in Svizzera, di rimanere liberi. “Avrebbero dovuto essere arrestati immediatamente in modo che tutte le prove potessero essere raccolte e aggiunte al fascicolo”, ha detto Fanti, “è stato un errore colossale. La prova è che sono riusciti a disattivare parte del loro sito web e a cancellare contenuti dai social che avrebbero potuto essere utili”.
La Procuratrice Generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, ha spiegato che questa non è la prima udienza per la coppia dopo l’incidente del 1° gennaio. Tuttavia, è la prima volta che i Moretti vengono interrogati come sospettati. Pilloud ha sottolineato che “decine di interrogatori” sono stati condotti nelle ore successive all’incendio.
Alla cerimonia ufficiale in Vallese sono attesi oltre 1.000 ospiti, svizzeri e stranieri. La cerimonia commemorativa ufficiale, organizzata dal Canton Vallese, avrà luogo presso il Centro Esposizioni e Congressi di Martigny e inizierà alle 13.45.
