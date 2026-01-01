Crans-Montana, esplosione in un bar della stazione sciistica: 40 morti e 100 feriti

Quaranta persone sono morte e almeno cento sono rimaste ferite in seguito a un’esplosione avvenuta nella notte in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. L’incendio è scoppiato intorno all’1.30 durante i festeggiamenti di Capodanno all’interno del Le Constellation Bar.

Il bilancio è stato fornito dalla Polizia cantonale vallesana. Le vittime, secondo quanto riferito, non sono al momento identificabili a causa delle gravi ustioni riportate. La Farnesina, in una nota, ha confermato l’accaduto e ha reso noto che è stato allestito un punto di raccolta per i familiari presso il centro congressi Le Regent di Crans-Montana.

La polizia cantonale ha inoltre attivato una help line per i parenti delle vittime, raggiungibile anche dall’Italia al numero +41 848 11 21 17.

Secondo una prima ricostruzione, la tragedia potrebbe essere collegata alla capienza del locale, che può ospitare fino a 400 persone. Al momento dell’esplosione, nel ristorante si trovavano più di cento clienti, come confermato dal portavoce della polizia.

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incidente. “Al momento prendiamo in considerazione che si tratti di un incendio e non di un attentato”, ha dichiarato la procuratrice generale Beatrice Pilloud nel corso di una conferenza stampa, precisando che l’inchiesta sull’origine del rogo è stata formalmente avviata.

Alcuni feriti sono gravi



Il presidente del Consiglio Mathias Reynard, nel corso della conferenza stampa organizzata dopo l’esplosione parla di circa 100 feriti, alcuni dei quali gravi, portati in vari ospedali. La capacità nel Canton Vallese è a pieno regime. Vari pazienti sono stati anche portati negli ospedali fuori cantonale, specialmente negli ospedali universitari. Le autorità hanno fatto un appello alla popolazione affinché si comporti con moderazione nonostante il giorno di festa, in modo che le capacità degli ospedali non siano un onere aggiuntivo.

Farnesina al lavoro

“La Farnesina e il Consolato a Ginevra seguono la situazione a Crans-Montana, dove alcune esplosioni e un grave incendio in un ristorante hanno provocato morti e feriti. Sono in corso verifiche sull’eventuale coinvolgimento di connazionali in raccordo con le autorità locali. Il ministro Antonio Tajani informato”. Lo scrive la Farnesina sui social.