Crans-Montana, Jacques Moretti arrestato: è il titolare del bar ‘Le Constellation’

È stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, dove nella notte di Capodanno è scoppiato un incendio che ha ucciso 40 persone. L’arresto è avvenuto dopo l’interrogatorio dell’uomo, come ha appreso Bfmtv da fonti concordanti. La moglie, Jessica Moretti, è libera.

Jacques Moretti: chi è il proprietario del bar ‘Le Constellation’

Jacques Moretti è originario di Ghisonaccia, in Alta Corsica, mentre la moglie, Jessica, è originaria della Costa Azzurra e ha studiato tra Antibes e Monaco. La coppia era ben integrata nella località alpina svizzera di Crans-Montana, dove risiedeva stabilmente. Oltre a ‘Le Constellation’, i due ristoratori sono titolari di altri locali nella regione: ‘Le Senso‘, un bar-ristorante sempre a Crans-Montana, e ‘Le Vieux Chalet’, a Lens, noto per proporre specialità della cucina corsa.

La lente sul patrimonio immobiliare dei Moretti

Oltre ai locali, i coniugi Moretti sono proprietari di diverse ville. Il portale Inside Paradeplatz rivela però che il loro patrimonio immobiliare è stato costruito in maniera fulminea e che tutte le proprietà della coppia sono state acquistate con fondi propri, senza mai ricorrere a prestiti. Anche questo aspetto sarebbe sotto la lente delle indagini nate a seguito della tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

Jessica Moretti: “Voglio scusarmi, tragedia inimmaginabile”

Al termine del suo interrogatorio, Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellation di Crans-Montana insieme al marito Jacques, ha parlato con i giornalisti. “I miei pensieri sono sempre rivolti alle vittime e alle persone che stanno combattendo oggi. È una tragedia inimmaginabile”, ha detto tra le lacrime la donna, ricordando l’incendio in cui sono morte 40 persone e per cui è indagata, “non avremmo mai potuto immaginare una cosa del genere. È successo nel nostro locale e voglio scusarmi“. Suo marito è stato posto sotto custodia cautelare per il pericolo di fuga.