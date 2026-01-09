Crans-Montana, Meloni e Schlein alla messa per le vittime a Roma

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso a Roma alla Santa Messa in memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Presenti, tra gli altri, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri quasi al completo, oltre ad alcuni leader dell’opposizione tra cui la segretaria dem Elly Schlein, il presidente del M5S Giuseppe Conte, quello di +Eu Riccardo Magi, la presidente di Azione Elena Bonetti, e i co-leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Presenti anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile della segreteria politica di FdI, e il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi.

Cardinale Reina: “Diritto alla giovinezza non ammette negligenze”

“Se tutti ci sentiamo genitori nel dolore, se ci sentiamo fratelli, sorelle, amici in questa tragedia, dobbiamo essere genitori, fratelli, sorelle, amici perché questo non accada più”, ha detto il cardinale Baldo Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, nel corso della messa in memoria delle vittime del rogo di Crans-Montana a Roma. “Di fronte alla morte ci sentiamo impotenti, travolti dalle domande, spettatori inerti, dilaniati dal dolore perché il filo prezioso della vita è stato spezzato, sappiamo che tutto questo poteva essere evitato, rendendo più acuto il soffrire. Più acuto sarebbe il tormento se di quanto accaduto rimanesse la cenere dei silenzi, dell’assenza di spiegazioni, dell’opacità e dell’inerzia nella ricerca delle cause, e peggio si rimuovesse la tragica lezione che ci impegna alla custodia del diritto alla giovinezza che non ammette negligenze”, ha aggiunto il porporato.

Cardinale Reina: “Nomi vittime Crans-Montana scritti su palmo della mano di Dio”

“Giovanni, Achille, Emanuele, Chiara, Riccardo e Sofia, sono i nomi che Dio tiene scritti, indimenticabili nel palmo della sua mano, e che ora piange con le nostre lacrime, in attesa. Perché nulla è finito, nessuno è perduto”, ha detto ancora il cardinale Baldo Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, concludendo l’omelia nel corso della messa in memoria delle vittime italiane del rogo di Crans-Montana nella chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso a Roma.

Il saluto di Meloni ai familiari delle vittime

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha salutato i familiari delle vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana presenti nella chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso a Roma per la messa in suffragio. All’interno sono presenti, tra gli altri, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il leader del M5S, Giuseppe Conte.

Cardinale Reina, morte giovani è dolore che patisce tutta Italia

La morte di Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi nell’incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, è “un dolore che patisce tutto il nostro Paese, facendoci sentire un’unica grande famiglia che soffre”. Lo ha detto il cardinale Baldo Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, nel corso della messa in memoria delle vittime italiane del rogo di Crans-Montana che si tiene nella chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso a Roma.

“In questa unica famiglia del dolore, avvertiamo una straziante comunione con chi piange la morte di un proprio caro oltre ogni confine, e con chi, in quest’ora, lotta per la vita e la guarigione, aiutati da soccorritori, e assistiti da medici, infermieri, psicologi, nell’ospedale Niguarda di Milano e in tutti gli altri centri sanitari, che ci hanno mostrato, loro per primi, e ci mostrano con lacrime e sudore, che sono tutti figli nostri”, ha aggiunto il porporato.