Crans-Montana, media: “Opacità su patrimonio immobiliare dei coniugi Moretti”. Domani nuovo interrogatorio

I coniugi Jessica e Jacques Moretti, oltre al bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, teatro della strage dei giovani a Capodanno, sono proprietari di diverse ville e ristoranti.

Il portale Inside Paradeplatz rivela però che il loro patrimonio immobiliare è stato costruito in maniera fulminea e che tutte le proprietà della coppia sono state acquistate con fondi propri, senza mai ricorrere a prestiti. La coppia di ristoratori è entrata nell’esclusivo mercato immobiliare di Crans-Montana nel 2020 con il bar ‘Le Constel’. Dopo averlo affittato per cinque anni, lo hanno acquistato e lo hanno ribattezzato ‘Le Constellation’. Sempre nel 2020, il patrimonio è cresciuto con l’aggiunta di un immobile di 298 metri quadrati. Questo terreno comprende 80 metri quadrati di superficie abitabile, 112 metri quadrati di giardino e 106 metri quadrati di annessi. Secondo l’estratto del catasto consultato da Inside Paradeplatz, il valore imponibile di questo immobile era di 820.000 franchi (circa 880mila euro).

Successivamente, hanno acquistato un ristorante specializzato in hamburger, ‘Le Senso’, nel centro di Crans-Montana. Nel 2023, hanno aggiunto al loro portafoglio la locanda ‘Le Vieux Chalet’ a Lens. Nel 2024, i Moretti hanno acquisito un’altra casa indipendente nel villaggio di Lens, con una superficie di 501 metri quadrati. Il valore stimato era di 410.000 franchi svizzeri e l’acquisto è stato finalizzato l’8 ottobre 2024. Secondo Inside Paradeplatz, la coppia non ha contratto prestiti per queste acquisizioni. Questa ascesa fulminea, tuttavia, arriva dopo una condanna nel 2008 in Francia di Jacques Moretti che ha scontato quattro mesi di carcere per sfruttamento della prostituzione aggravato, con altri otto mesi sospesi.

Domani nuovo interrogatorio dei coniugi Moretti

Jacques e Jessica Moretti saranno nuovamente interrogati domani nell’ambito dell’indagine sull’incendio scoppiato nel locale in Svizzera la notte di Capodanno in cui sono morte 40 persone. Secondo l’emittente francese Bfmtv, oggi verrà interrogata una delle cameriere mentre domani toccherà alla coppia corsa. Secondo Bfmtv, questo nuovo interrogatorio dei coniugi Moretti riguarderà solo “la loro situazione personale” e non i fatti del caso. La coppia è accusata di “omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio doloso colposo”.